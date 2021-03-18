Он убивал детей и женщин: Дмитрий Нагиев сыграл Чикатило

В драме «Чикатило» Нагиев сыграл роль самого известного маньяка СССР.

Большая премьера в онлайн-кинотеатре Okko: история двойной жизни знаменитого советского маньяка и ход расследования его преступлений в восьмисерийной драме «Чикатило». Первый эпизод появился на платформе в четверг, 18 марта. Okko до последнего старался скрывать исполнителя главной роли — его имени нет в пресс-релизах проекта, в первой серии героя долго показывают только со спины. Но с первой реплики персонажа становится понятно: это же Дмитрий Нагиев! Что неудивительно, если вспомнить, что режиссер сериала «Чикатило» - Сарик Андреасян, с которым у Нагиева сложился давний творческий тандем («Непрощенный», «Нагиев на карантине», «Нагиев на каникулах»).

Впрочем, для настоящих поклонников артиста никакого секрета вообще не было: в июне 2020 года Нагиев — вероятно, еще не скованный договором о неразглашении - рассказывал о планируемых съемках в интервью журналу «7 Дней». Дмитрий тогда признавался, что согласился на роль после долгих раздумий: ведь актер, вживаясь в образ своего героя, вынужден его понять, в какой-то степени оправдать. В случае с Чикатило это непросто, поскольку «эту мразь невозможно оправдать ничем».

Основной упор в сериале «Чикатило» сделан на расследовании загадочных убийств в Ростовской области. В помощь местным оперативникам приезжает опытный московский сыщик (Кирилл Лавроненко) с молодым, но одаренным психологом (Дмитрий Власкин). Чикатило настолько уверен в собственной безнаказанности, что появляется на месте преступлений в момент, когда там работает оперативная группа, посещает похороны… Сериал имеет возрастное ограничение 18+ и содержит подробные сцены кровавых расправ серийного маньяка.

Основной упор в сериале «Чикатило» сделан на расследовании загадочных убийств в Ростовской области.

Нагиев работает в кадре в подробном гриме, максимально близком к реальным фотографиями Чикатило. Безжалостный убийца, он робок и тих в своей семье и умеет быть ласковым и вкрадчивым, знакомясь с потенциальными жертвами.