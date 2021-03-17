Уровень рационального использования попутного нефтяного газа на «Самотлоре» превысил 98,5 %

По итогам 2020 года компания «Самотлорнефтегаз», дочернее предприятие «Роснефти»,увеличила уровень рационального использования попутного нефтяного газа (ПНГ) до 98,6%. Основной объём добытого газа - около 6 млрд м3 - направляется в газотранспортную систему, еще 47 млн м3 поставлено местным потребителям. Установить один из самых высоких показателей полезного использования ПНГ в отрасли позволила действующая на Самотлорском месторождении производственная инфраструктура, которая включает 23 вакуумные компрессорные станции, 5 установок дополнительной сепарации и 3 путевых сепаратора-осушителя. Общая протяженность газотранспортной системы составляет около 530 км.

Для дальнейшей минимизации воздействия на окружающую среду в 2021 году продолжится модернизация газовых технологических объектов. В настоящее время на Самотлоре ведется техническое перевооружение установки дополнительной сепарации и реконструкция газопровода низкого давления протяженностью 1,3 км.

Обратим внимание, что «Роснефть» ведет планомерную работу по повышению уровня использования ПНГ. Задача минимум - повышение полезного использования попутного газа на добывающих предприятиях компании до уровня не менее 95%. Данная цель достигается благодаря комплексному подходу к обустройству месторождений: созданию инфраструктуры, поставкам газа потребителям или обратной закачки газа в пласт. Внедрение технологий по повышению рационального использования ПНГ снижает выбросы парниковых газов, а также улучшает экологическую обстановку в регионах добычи.

Напомним, что «Самотлорнефтегаз» - одно из основных добывающих предприятий «Роснефти» и самое крупное промышленное предприятие Нижневартовского региона. Площадь лицензионных участков более 3400 кв. км. Предприятие ведёт разработку самого крупного в России Самотлорского месторождения, промышленное освоение которого началось в 1969 году.

В прошлом году «Роснефть» успешно провела на Самотлоре испытания новейшего оборудования для выявления утечек метана. Тестирование подтвердило высокую эффективность комбинированного применения современных технических средств. Лазерные и тепловизионные приборы сканирования, ультразвуковые детекторы, беспилотные летательные аппараты, оснащенные газоанализаторами, будут применяться на Самотлорском месторождении на постоянной основе.