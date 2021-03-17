10 лучших региональных театров России: спектакли, обязательные к просмотру

«Чехов-центр», Южно-Сахалинск. Рекомендуемый спектакль: «Гроза». Фото: сайт театра

Топ-10 от критика, члена экспертного совета Национальной премии «Золотая Маска» Оксаны Кушляевой (по мотивам открытой лекции о современной культуре «Территория культуры Росатома», «Театр наций — городам России»).

Не только в Москве и Питере актеры с режиссерами умеют удивлять зрителей. Эксперты уверяют: в стране все больше интересных театров.

1. «Чехов-центр», Южно-Сахалинск.

Рекомендуемый спектакль: «Гроза».

Претендовал на «Золотую маску» в пяти номинациях.

Режиссёр Александр Созонов.

Яркий, запоминающийся спектакль о странном российском будущем, в котором современные технологии сочетаются с полуязыческим-полуправославным укладом. Мифическая России отделена от Западного мира стеной.

И в том странном будущем люди боятся Грозы.

Любопытная попытка рассказать о том, живет московская знать.

2. «ТЮЗ», Хабаровск

Рекомендуемый спектакль: «Детство»

Режиссер - Константин Кучикин.

Очень атмосферный спектакль. Кажется, что ты оказался на чердаке дачи, заполненной старыми вещами. Актеры и зрители погружаются в воспоминания о детстве. Не только Льва Николаевича Толстого — в детство каждого, сидящего в зале.

Те, кто побывал на спектакле, говорят о его особом психотерапевтическом эффекте. Не зря постановка получила «Золотую маску» - «За тонкое и сценически выразительное прочтение повести Льва Толстого "Детство" средствами целостного актерского ансамбля».

«ТЮЗ», Хабаровск. Рекомендуемый спектакль: «Детство». Фото: сайт театра

3. «ТЮЗ», Красноярск.

Рекомендуемый спектакль: «Хроники Нарнии»

Главный режиссер Красноярского ТЮЗа Роман Теодори буквально возродил жанр больной театральной сказки.

«Хроники Нарнии» - очень красивый спектакль. По эстетике напоминает цирк «Дюсалей», а по масштабу - оперу. Потрясающие костюмы и трюки. А еще это театральный сериал. Сейчас вышла вторая часть «Хроник».

Если будете в Красноярске с детьми — обязательно сходите в ТЮЗ. Впрочем, взрослым здесь тоже очень нравится. В атмосферу сказки попадаешь еще до спектакля. Сразу, как заходишь в театр.

«ТЮЗ», Красноярск. Рекомендуемый спектакль: «Хроники Нарнии». Фото: сайт театра

4. Городской драматический театр города Шарыпово, Красноярский край.

Рекомендуемый спектакль «Я нанял убийцу».

Режиссер Галина Зальцман.

Для маленького театра в маленьком городе звучит как-то чересчур масштабно: финский экшен по сценарию Аки Каурисмяки - про английского служащего во Франции.

Но! Это хит местного театрального проката, смешной и энергичный спектакль, понятный каждому. И номинант «Золотой маски».

Шикарная постановка, сделанная буквально «из трех занавесочек».

«Узнаваемая эстетика французского кино, узнаваемые французские лица — не знаю, как они в Шарыпово это делают», - удивляется театральный критик Оксана Кушляева.

Городской драматический театр города Шарыпово, Красноярский край. Рекомендуемый спектакль «Я нанял убийцу». Фото: сайт театра

5. «Старый дом», Новосибирск.

Рекомендуемый спектакль: «Идиот»

Спектакль длиться 3 часа 40 минут, но вряд ли кто-то уйдет из зала разочарованным. Это Достоевский — но про сегодняшнюю реальность.

Еще одна попытка рассказать о жизни современной знати. Кто он теперь, Ганя Иволгин? Кто такие «олигархи»?

Что мы почувствуем, если вспомним, что соблазненной Настасье Филипповне было только 18 лет...

Впечатляющая игра актеров. «Большой и страшный спектакль», - по отзывам зрителей.

«Старый дом», Новосибирск. Рекомендуемый спектакль: «Идиот». Фото: сайт театра

6. Театр «Театр», город Пермь

Рекомендуемый спектакль: «Загадочное ночное убийство собаки».

Режиссер Дании Чащин.

По роману британского писателя Марка Хэддона о мальчике с аутизмом. Это заболевание сейчас осмысляется многими художниками, в том числе и в театре. Феномен нашего времени.

Главного героя режиссер буквально подвесил над сценой, на крюк, одев в в костюм космонавта. Из своего подвешенного состояния ребенок и взаимодействует с окружающими. Такая вот метафора непонимания между миром и мальчиком.

5 номинаций на «Золотую маску».

Театр «Театр», город Пермь Рекомендуемый спектакль: «Загадочное ночное убийство собаки». Фото: сайт театра

7. ТЮЗ, Казань

Рекомендуемый спектакль: «Сказки Хикмета»

Режиссер Сойжин Жамбалова.

Сказки турецкого писателя, поставленные режиссером из Бурятии в столице Татарстана.

Смесь самых разных культур. При этом актеры играют в масках — что отсылает нас еще и к итальянским традициям: сказкам Карла Гоцци.

ТЮЗ, Казань Рекомендуемый спектакль: «Сказки Хикмета». Фото: сайт театра

8. «МON», Казань

Рекомендуемый спектакль: «Умаление мира»

Спектакль поставила известный театральный критик Марина Давыдова. А почему нет? Критики тоже имеют право на творчество.

Спектакль посвящен русскому алфавиту и его реформам. (Ну кто еще о таком поставит, только критик!)

На трех крафтовых листах — три наших алфавита разных эпох. Постепенно понимаешь, как наши представления о мире и о себе зависят от языка.

Спектакль интерактивный: каждый раз шоу хоть чуть-чуть, но отличается.

«МON», Казань Рекомендуемый спектакль: «Умаление мира». Фото: сайт театра

9. Театр им. Пушкина, Псков

Рекомендуемый спектакль: «Ревизор»

Режиссер: Петр Шерешевский.

В Пскове любят классику. Это же город Пушкина. Но сейчас зрителя по-потихонечку начали приучать к экспериментам.

Интересно, как строено зрительное пространство «Ревизора». Сцена выглядит как пространство для съемок. Вверху сразу четыре экрана. Наблюдай за кем хочется.

А главный герой спектакля… нет, не Хлестаков. Дочь городничего Марья Антоновна. Некое комическое существо — в обычной классической постановке. Но на самом деле у девочки трагическая судьба: отец собирается насильно выдать ее замуж за страшноватого заезжего гопника. Готов буквально ее продать.

Театр им. Пушкина, Псков Рекомендуемый спектакль: «Ревизор». Фото: сайт театра

10. Молодежный театр, Архангельск

Рекомендуемый спектакль: «Север»

Режиссер Сергей Чехов.

Это скорее музейная экспозиция или инсталляция современного искусства. В Архангельске есть старый заброшенный Морской-речной вокзал. Внутри здания и поставили этот странный спектакль.

Вместе с художником Анастасией Юдиной, режиссер собрал документальные свидетельства и интересные факты о жизни Севера. Записал с артистами театра монологи, рассказывающие о местных феноменах: о снеге, о ледоколе, о трамвае.

Переходя из комнаты в комнату, ты узнаешь что-то новое и необычное о жизни в Архангельске. Например, вы знали, что у жительниц Севера есть специфическое психическое заболевание - икота?..

Молодежный театр, Архангельск Рекомендуемый спектакль: «Север». Фото: сайт театра

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почему артисты десятилетиями не выходят на сцену, но зарплату получают

Директор театра "Ленком" Марк Варшавер раскрыл секреты театральной бухгалтерии (подробности)