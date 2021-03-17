70-летняя Надежда Бабкина честно призналась, что делает со своим лицом

Надежда Бабкина Фото: Борис КУДРЯВОВ

Надежда Бабкина в свои 70 лет по-прежнему хороша собой. Певица уверена, что в борьбе с возрастными изменениями главным оружием женщин является пластическая хирургия. Надежда Георгиевна считает, что ничего зазорного в этом нет. Она честно рассказала, что делает со своим лицом.

Надежда Бабкина каждый раз поражает поклонников тем, как роскошно она выглядит. Сияющая кожа, идеальный контур лица, острые скулы - всем своим цветущим видом она демонстрирует, что все это можно сохранить до глубокой старости. Главное - выбрать хорошего врача, который не изуродует лицо.

Надежда Георгиевна никогда не скрывала, что прибегала к услугам пластического хирурга. Артистка не раз откровенно рассказала о том, как сражается за красоту и молодость. "Считаю, что артистам это необходимо. Я делала круговую подтяжку лица", - делилась секретами преображения вокалистка.

Она рассказывала, что после операции с трудом могла открыть глаза - на лице был сильнейший отек. "Весь Запад стоит на пластике, а у нас просто какое-то дикое общество. Обязательно надо по этому поводу судить-рядить! Да, существуют определенные риски. Но, во-первых, кто не рискует, тот не пьет шампанское, а, во-вторых, чтобы риск был минимальным, надо обращаться сразу к профессионалам, у которых за плечами огромный опыт", - рассуждает артистка.

Бабкина обожает инфракрасную баню и любит ходить на жесткие корректирующие массажи. Для лица ей нравится процедура биожени. "Аппаратная процедура быстро приводит кожу в тонус. Мезотерапию бы сделала, она здорово питает влагой, но нет времени. После нее на коже остаются следы - пупырышки, будто тебя покусали. Как с таким лицом сниматься? Вот и не делаю", - цитирует ее WomanHit.

Впрочем, если идут возрастные изменения и массаж с масками уже бессильны, надо делать операцию, уверена звезда. Певица не раскрывает, сколько всего за свою жизнь сделала пластических операций.