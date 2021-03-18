Качество гарантируют

Автор фото: Кирилл КУХМАРЬ/ТАСС

В конце прошлого года ДОМ.РФ запустил пилотную кредитную программу, которая позволит развивать сегмент индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в стране с помощью льготной ипотеки. В первую очередь, продукт адресован молодым россиянам – семьям с детьми. Программа уже дает результат – выданы первые займы, люди начали возводить свои «домики в деревне». Важно, что недвижимость строится проверенными подрядчиками.

С февраля текущего года Институт развития ДОМ.РФ распространил условия льготной программы на все категории заемщиков: в настоящий момент оформить ипотеку для загородного строительства на очень комфортных условиях по льготной ставке от 6,1% могут все желающие граждане России от 21 года до 65 лет. Обновленная программа укладывается в существующий тренд – россияне все чаще стремятся переехать загород, где экология лучше и комфортнее жить с детьми. Кроме того, образ жизни многих кардинально изменила пандемия. Россияне, в массе своей ушедшие на «удаленку», всерьез начали присматриваться к сегменту ИЖС.

Автор фото: Кирилл КУХМАРЬ/ТАСС

По данным экспертов, до сих пор доля ипотеки в России на рынке ИЖС составляла всего около 1%. Было дорого, людям не по карману. Плюс банки не предлагали понятный, доступный продукт. Пилотная программа ДОМ.РФ уже меняет ситуацию к лучшему. Уже сейчас в Банк ДОМ.РФ поступило около 2 тысяч обращений от потенциальных заемщиков в объеме 7 миллиардов рублей. Из них примерно половина приходится на льготную ипотеку – около 1 тысячи на 3,5 млрд рублей. Больше всего желающих из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Тюменской, Ленинградской и Нижегородской областей, а также из Татарстана.

Немаловажно, что частное домостроение позитивно скажется на рынке загородной недвижимости, который долгие годы находился в состоянии рецессии. Профессиональные участники рынка получат новые заказы, а покупатели качественные - дома. «В сегменте ИЖС отсутствуют единые стандарты строительства, в отличие от рынка многоквартирных домов, где технические характеристики регламентированы федеральным законодательством. «Наша цель – сделать загородное строительство не только более доступным, но и цивилизованным и безопасным, повысить качество загородной застройки», – говорит Игорь Ларин, директор Ипотечного бизнеса Банка ДОМ.РФ.

Это самое качество гарантируют около 500 строительных компаний, которые уже аккредитованы Банком ДОМ.РФ для участия в программе. Это подрядчики в 68 регионах России. По традиции по количеству аккредитованных компаний лидируют самые активно строящиеся Московская область, Башкортостан, Санкт-Петербург, Новосибирская и Нижегородская области, Удмуртия, Самарская и Тюменская области, Саха и Татарстан.

Автор фото: Юрий СМИТЮК/ТАСС

К подрядчикам, а точнее к предлагаемым им жилищным проектам предъявляются повышенные требования. Изучаются выбранный под дом участок, фундамент, площадь и планировка, коммуникации, стройматериалы. Надо отметить, что выбор у будущих загородных жителей широкий. В уже оформленных Банком ДОМ.РФ сделках преобладают дома из свайного фундамента, на них приходится около 40% выданных кредитов, примерно 35% возводятся на ленточном фундаменте, 20% – на железобетонном. Что касается внешних стен, большинство заемщиков предпочитают каркасные дома – они занимают около 35% выдач, на деревянное строительство приходится около 25%, на газоблоки – 15%, еще порядка 20% составляет доля домов из смешанных типов стен.

Подать заявку на ипотеку в Банк ДОМ.РФ можно в режиме онлайн по ссылке. Платежи по кредиту осуществляются, как сейчас почти все, --дистанционно, то есть через цифровую платформу с помощью дебетовой карты, по которой предусмотрены разнообразные бонусы и кэшбэк.

Вне льготной программы получить ипотеку в Банке ДОМ.РФ тоже возможно - по ставке от 8,4%. Причем жители Москвы, Мособласти, Санкт-Петербурга и Ленобласти могут рассчитывать на получение кредита в размере до 30 миллионов рублей. Для остальных регионов максимальный размер кредита - 10 миллионов рублей.