Россияне рассказали, что бы посоветовали президенту изменить в стране

В опросе по телефону приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В топ-5 советов попала идея «отменить мораторий на смертную казнь». По результатам опроса ВЦИОМ выходит, что каждый пятидесятый россиянин (2 процента респондентов) хочет ее возврата.

Также в пятерку лидеров вошли такие советы:

14% - россиян рекомендовали бы главе государства вернуть пенсионный возраст,

6% — уменьшить или отменить налоги,

3% — вернуть старую Конституцию,

2% — отменить приватизацию.

Кроме этого, 36 процентов назвали «другое», а 54 процента затруднились ответить на вопрос.

В России наложили мораторий на смертную казнь 16 апреля 1997 года. Уже более 20 лет практика смертной казни не применяется, хотя разговоры о ее возвращении ведутся до сих пор.

Также, по мнению опрошенных, в России стоит принять законы:

- ужесточающие наказания за взяточничество - 7% ,

- направленные на развитие страны - 6 %

- отменяющие ЕГЭ - 5 %,

- закон о домашнем насилии - 2%.

Данный опрос "ВЦИОМ-Спутник" провел 12 марта. В опросе по телефону приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет.

По мнению аналитика Александра Запольксиса, данный опрос показывает нечто большее, чем просто набор ответов россиян:

- "Что такое "каждый пятидесятый"? Это 2 человека из 100. Почему мнение статистического шума надо вообще рассматривать хоть сколько-нибудь серьезно? Впрочем, если посмотреть на цифры серьезно, то картина получается рельефной. 54% затруднившихся с ответом говорят о том, что старые привычные и понятные методики явно утратили работоспособность. До людей доходит, что проблемы, с которыми они сталкиваются, имеют какой-то иной, системный характер, а не вызваны недостаточной жесткостью наказания нарушителям. И это хорошо, так как говорит о постепенном падении популярности политического популизма.