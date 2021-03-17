«Еще два года и начнут отлавливать». Как режим для самозанятых используют для ухода от налогов и что с этим делать

Москва. На пленарном заседании Государственной думы РФ. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Госдуме не согласились с некоторыми выводами Счетной палаты в оценке перехода на режим самозанятых. Контрольное ведомство в своем годовом отчете за 2020 г. указало, например, что у индивидуальных предпринимателей, перешедших на НПД (налог на профессиональный доход — официальное название режима самозанятых), наблюдается снижение заявленного дохода — иногда до 7 раз.

Предприниматели оправдываются, что никакого злого умысла, просто год тяжелый выдался. Но Счетная беспокоится, не связано ли это с намеренным занижением доходов.

«КП» решила разобраться в лазейках, когда новую систему превращают в «прачечную».

- Давайте разберемся, - сказал kp.ru первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов. - Если мы говорим о том, что ИП перешел в самозанятые, оказывает услуги населению и платит налог 4% вместо, например, 6% от дохода плюс фиксированные страховые взносы (в этом году 40874 руб. - Ред.), то это его законное право. Если он оказывает как самозанятый услуги юрлицам, то платит те же 6%, что и платил как ИП по упрощенке.

Сергей Катасонов на пленарном заседании Государственной думы РФ. Фото: Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС

- Это понятно. Но Счетная палата подозревает в намеренном занижении доходов. Непонятно, правда, что мешало предпринимателям занижать свои доходы, когда они были в статусе ИП? Что, за самозанятыми слабее контроль?

- Да нет, это полная ерунда какая-то... Если кто-то хочет сказать, что идея перехода на новый режим подкосила бюджет, то это неправда. Обратите внимание — государство в период пандемии поддержало самозанятых, вернуло им деньги, которые они заплатили в качестве налогов. О чем это говорит — о том, что этот институт не является инструментом для получения огромных поступлений в бюджет. Задача другая — легализация доходов, чтобы человек не чувствовал себя нарушителем. Вывести его из тени. Чтобы он мог, например, прийти в банк, показать легальный доход и взять кредит. Так что мы будем поддерживать и развивать переход на режим самозанятых.

- А с лазейками что будете делать? Многие работодатели переводят своих сотрудников в режим самозанятых. Выгодно. Человек платит налог уже не 13 процентов, а 6. А предприятие не делает за него отчислений в Пенсионный фонд и соцстрах.

- А вот такая оптимизация расходов — это уже нарушение. Думаю, наведут с этим порядок. Сейчас дают возможность людям посмотреть, вникнуть. А потом, максимум, я думаю, в течение 2-3 лет все отсортируется. Люди должны понимать, что можно, а что нельзя. Человек работает на стройке каменщиком — ну какой он самозанятый! Тем более, если раньше был в штате у этой организации. Налоговая долго разговаривать не будет. Скажут: вот мы считаем так-то и так-то - и все. Так что это все до первой проверки.

- Может, пусть люди получат зарплату повыше, что плохого в этом?

- Не согласен! Должна быть логика: репетитор - это самозанятый, а рабочий на стройке — нет.

- От такой «оптимизации», как вы ее назвали, какие потери несет бюджет?

- У нас во фракции ЛДПР проходил «круглый стол» по самозанятым. Из 1,5 млн самозанятых примерно около 400 тысяч перешли в эту категорию из других профессий. Вот возьмите среднюю зарплату этой категории — водители, строители — это примерно 40 тысяч в месяц, и можно посчитать, сколько недополучил бюджет.

Интересный расклад. Но по данным ФНС, только 1234 самозанятых работали на своих бывших работодателей. Противоречие? Нет. Просто самозанятыми стали многие из тех, кто работал в полной тени и вообще не платил никаких налогов. Так что легализация этой категории, пусть даже в качестве псевдосамозанятых — плюс для региональных бюджетов и Фонда обязательного медицинского страхования, именно туда направляются налоги на профессиональный доход.

К ЧЕМУ ПРИВЕЛ РЕЖИМ САМОЗАНЯТЫХ

В МИНУС:

Потери от перехода ИП в самозанятые:

- Пенсионный фонд 1,87 млрд руб.

- Фонд соцстрахования 74 млн руб.

Недоплата НДФЛ от псевдосамозанятых 41,4 млн руб.

Всего: - 1,985 млрд руб.

В ПЛЮС:

За счет налога с самозанятых выросли доходы:

Фонд обязательного медицинского страхования 1,07 млрд руб.

Региональных бюджетов 1,82 млрд

Всего: + 2,89 млрд руб.

ИТОГО: + 0,9 млрд руб.

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