После оскорблений России от Байдена нашего посла в США пригласили в Москву для консультаций: что это значит

Посол России в США Анатолий Антонов. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Критики российского МИД, призывающие внешнеполитическое ведомство к большей решительности в реакции на недружественные и даже враждебные выпады западных стран в адрес России, должны быть довольны. В ответ на беспрецедентное оскорбление Путина президентом Байденом в ходе его первого же большого интервью после вступления в должность российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов приглашен в Москву для обсуждения отношений с Соединенными Штатами.

В межгосударственной практике это называется дипломатический демарш. Отзыв посла из страны пребывания «для консультаций» однозначно трактуется как красный, самый сильный сигнал тревоги в двухсторонних отношениях. Никакие предельно жесткие заявления МИД с формулировками типа «оцениваем действия такой-то стороны как совершенно недопустимые и оставляем за собой право…» не идут в сравнение с этой мерой. И даже вызов иностранного посла на Смоленскую площадь для вручения ему вербальной или письменной ноты с протестом - кисейные церемонии на фоне срочного отзыва своего посла из страны, действия которой становятся недопустимыми.

Страдающий, как не без оснований считают многие наблюдатели, в том числе с медицинским образованием, старческой деменцией Джо Байден позволил себе напрямую оскорбить главу государства, способного прекратить существование его страны. Хотя, если вглядеться в кадры интервью американского президента, его просто «подвели» к утвердительному ответу на явно провокационный вопрос, считает ли он «убийцей президента Путина». Но если это была инициатива журналиста, тогда пресс-служба наверняка «подретушировала» бы текст в соответствии с представлениями о допустимом в дипломатии. Но этого не произошло. Значит, прозвучавшее оскорбление было преднамеренным.

По правде, скорбно смотреть, как тщедушный и часто путающийся в словах и ситуации старичок Байден корчит из себя крутого ковбоя. «Он мне заплатит… Я не позволю… Я так ему и сказал…» Может, на старости лет в него переселился дух Клинта Иствуда? А может, еще немного, и напускная мощь «железного Арни» заставит его грозно цедить «I’ll be back!»?

Но пока, ей богу, не страшно. Место клоуна среди мировых президентов уже занято профессионалом. А «крутой парень» в Белом доме вызывает даже определенное сожаление - пусть кривляются те, кто помоложе.

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS

Какие выводы руководство страны и МИД сделают после консультаций с послом Антоновым, узнаем позже. Россия, вопреки расхожим обвинениям, никогда не вела себя с США и их союзниками «вызывающе», реально оценивая свои силы и возможности. Поэтому экстравагантных шагов и заявлений с нашей стороны ожидать вряд ли стоит. Но и известным по турецкому кризису «помидорным» вариантом Москва вряд ли ограничится.

Чуть больше месяца назад из Москвы были высланы три западных дипломата, «гулявшие» вместе с навальнятами. И стало известно об этом аккурат во время визита к нам главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля. Разумеется, шум и ярость в Брюсселе. Но когда страсти поугасли, от партнеров пошли сигналы: может, что-то не так в отношениях с Россией? Должно быть, дошло.

Вряд ли от американцев можно ожидать, что они «сдадут» назад. Америка, как «царь горы», всегда права, ни перед кем не прогибается и не извиняется. Даже гуманитарную помощь от других стран, полученную после урагана Катрина, разрушившего Новый Орлеан, сгноили на военно-воздушной базе, но не использовали: американцы не должны быть кому-то обязаны.

Ожидать от Байдена извинений уж точно не стоит. Вот и интересно посмотреть, как карикатурный ковбой в президентском кресле будет соответствовать элементарным нормам взаимодействия с другими странами. Или не будет.

МНЕНИЕ

Ну и кто тут настоящий убийца?

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