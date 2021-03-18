Собчак оконфузилась на важном мероприятии, одевшись как скатерть

Ксения Собчак. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Ксении Собчак не занимать иронии: телеведущая знает, что лучший способ предотвратить публичный конфуз – обратить его в шутку. Что она и сделала минувшим вечером на одном важном мероприятии. Телеведущая должна была стать королевой вечера – ведь она вела корпоратив. Ксения нарядилась в эффектный брючный костюм из блестящей золотистой ткани. Каково же было изумление блондинки, когда она обнаружила, что скатерти на столах в банкетном зале сшиты практически из такого же материала!

Не дожидаясь, пока ее промах станет предметом насмешек, Собчак решила сама пошутить над собой. И сняла смешной видеоролик на тему своего модного провала. Ксения станцевала забавный танец, демонстрируя ту самую злополучную скатерть.

- Когда оделся вести мероприятие, а выглядишь как скатерть, - написала Ксения в Инстаграме.

Собчак обнаружила, что скатерти на столах в банкетном зале сшиты практически из такого же материала. Фото: кадр видео.

«Самоирония – наше главное оружие», - написали фолловеры в комментариях.

Впрочем, далеко не все остроты Собчак воспринимаются так доброжелательно. Например, шутка Ксении о крабовых палочках вызвала неоднозначную реакцию в Сети. Телеведущая опубликовала в TikTok ролик, в котором она позирует с тарелкой крабовых палочек в руках.

- Когда вместо камчатского краба принесли это. Привет всем, я Ксения Собчак, и сегодня я пробую бедность, - сообщила телеведущая.

- Есть старая русская пословица: у кого щи пустые, а у кого жемчуг мелкий. Что касается Собчак, детей тех людей, которые в 1990-е годы непонятными путями сделали себе состояние, я бы на их месте вообще помолчал бы, честное слово, - публично прокомментировал видео политолог Сергей Михеев. По его мнению, дети многих богатых людей ведут себя куда скромнее Ксении.

- Вот эти идиотские, так сказать, шуточки, они для чего вообще? Для того чтобы поиздеваться над людьми? Опять же как эти деньги пришли в её семью? – задал вопрос Михеев.

Ксения станцевала забавный танец, демонстрируя ту самую злополучную скатерть. Фото: кадр видео.

Телеведущую не раз критиковали за то, что она кичится своим богатством. В ответ на упреки Ксения обычно отвечает, что она хорошо зарабатывает и может себе позволить траты, которые и не снились среднестатистическому россиянину.

- Почитайте Форбс. Рекламные контракты и корпоративы приносят хорошую прибыль, - как-то ответила телеведущая на колкости в Инстаграме.

Напомним, в рейтинге самых успешных звезд России до 40 лет Ксения занимает пятое место. По версии Forbes, телеведущая зарабатывает 5,5 миллиона долларов в год. На ее Инстаграм подписаны более 8 миллионов человек. Только за один рекламный пост на своей странице Ксения берет от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.