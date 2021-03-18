Поцелуи и нежные объятия: Папарацци сняли воссоединившихся Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес воссоединились после слухов о разрыве. Фото: Инстаграм.

Новость о том, что одна из самых известных пар планеты – певица Дженнифер Лопес и бейсболист Алекс Роригес – разорвали помолвку, огорчила поклонников звездной пары. Правда, чуть позже жених и невеста поспешили опровергнуть слухи о расставании. Влюбленные признали, что у них есть проблемы в отношениях, но они работают над ними и всеми силами стремятся сохранить свой союз.

Видимо, усилия не прошли даром. Накануне Родригес прилетел в Доминиканскую республику, где Джей Ло сейчас снимается в фильме «Брак по залету». Звезда, играющая в комедии главную роль, живет в роскошном особняке на берегу Карибского моря. И вот теперь появились явные доказательства того, что Лопес и Родригес по-прежнему вместе. Папарацци тайком пробрались на виллу звезды и сняли нежные объятия и горячие поцелуи пары.

Фотографы запечатлели Дженнифер отдыхающей в саду у бассейна на шезлонге. Из дома к ней подошел Алекс. Влюбленные о чем-то коротко переговорили, а затем спортсмен наклонился и обнял невесту. А та в ответ поцеловала своего жениха.

Поклонники в соцсетях обсуждают воссоединение Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса. Фото: Инстаграм.

Слухи о том, что у Джей Ло и Родригеса начались проблемы в отношениях, появились из-за публичного скандала с Мэдисон Лекрой, 30-летней звезды реалити-шоу «Южное очарование». Месяц назад таблоиды сообщили, что Алекс вовсю флиртует с ней. Одна из коллег Мэдисон по шоу рассказала журналистам, что спортсмен постоянно названивает девушке, и они очень мило общаются. Мэдисон тогда призналась, что действительно поддерживает знакомство с Родригесом, они перезванивались и обменивались сообщениями. Но на этом, мол, все. «Я никогда не прикасалась к нему», - уверяла Лекрой.

Возможно, после воссоединения Лопес наконец-то решится сыграть свадьбу. Певица уже дважды откладывала бракосочетание. Алекс сделал предложение Дженнифер в 2019 году во время путешествия на Багамские острова. Помолвка была очень романтичной. На закате, во время прогулки по пляжу спортсмен встал на одно колено и вручил Джей Ло кольцо с огромным бриллиантом весом в 20 карат и стоимостью в 5 миллионов долларов.

Влюбленные планировали устроить бракосочетание летом 2020 года в Италии. Однако в марте, когда грянула пандемия коронавируса, они с Алексом поняли, что их планам не суждено сбыться.

- Нам пришлось отменить свадьбу, потеряв много денег, - рассказала звезда в одном из ток-шоу. - А через несколько месяцев мы еще раз попытались пожениться. Но я подумала: «Нет, всё еще неподходящее время». Всё это меня разочаровывает.