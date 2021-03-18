«Обещал подарить квартиру»: Калашникову заподозрили в измене миллионеру

Мы дозвонились до Калашниковой, чтобы прояснить причину разрыва с миллионером Иваном Семёновым Фото: Личный архив

Совсем недавно в СМИ просочились слухи о том, что у Анны Калашниковой не все гладко в личной жизни. Недоброжелатели говорят, что звезда ток-шоу регулярно ссорится со своим бойфрендом банкиром Иваном Семеновым. А на днях и вовсе появились слухи о том, что пара рассталась. Масла в огонь так же подливает и тот факт, что известный блогер и кинопродюсер Виталий Федорин начал активно ухаживать за певицей. И даже предложил ей квартиру в Москве в качестве подарка. С ним артистка этим летом активно снимала видео для Тик-тока, а недавно сыграла вместе с ним же одну из ролей в клипе Ани Белан «Fumari”.

Мы дозвонились до Калашниковой, чтобы прояснить причину разрыва с миллионером Иваном Семёновым.

-Нет, мы с Иваном пока еще вместе,-засмеялась певица. Не дождетесь! Более того! В понедельник мы узким семейным кругом отмечали день рождения моего сына Данечки. Ему исполнилось 6 лет. Ваня был в числе приглашённых и буквально осыпал именинника подарками. Были и шарики, и конструкторы, и пластилин, и машинки. И даже коллекционный медведь BearBrick за миллион рублей. Да, тот самый медведь, которые так любит Тимати. Ваня угадал с подарком, поскольку я тоже коллекционирую медведей. Но только плюшевых,-рассказала Калашникова kp.ru.

Совсем недавно в СМИ просочились слухи о том, что у Анны Калашниковой не все гладко в личной жизни Фото: Личный архив

Отметим, что медведи Bearbrik пользуются огромной популярностью среди звезд шоу-бизнеса. Среди российских селебретис главным ценителем бренда является, конечно, Тимати. Он собрал у себя дома огромную семью из мишек, многие их которых существуют в единственном экземпляре. А среди западных звезд пластиковых мишек любят Леонардо Ди Каприо и Марк Уолберг.

Кстати, помимо, дорогущего мишки сын артистки в этот вечер получил много подарков от ее звёздных друзей. Так, крестный отец Дани певец и бизнесмен Андрей Ковалёв подарил мальчику тренажёр за 200 тысяч рублей. А крестная мама именинника -жена футболиста Юрия Жиркова Инна прислала малышу детскую форму клуба «Зенит».