Количество близнецов во всем мире резко выросло

В мировом масштабе сегодня каждый 42-й ребенок, рожденный на Земле, является близнецом Фото: Shutterstock

В мире растет количество близнецов, их стало рождаться больше, чем 50 лет назад. На страницах медицинского журнала Human Reproduction опубликовано исследование, в котором ученые выяснили, почему близнецов становится больше.

Исследователи обратились в национальные статистические бюро и министерства здравоохранения стран Африки, Азии, Европы, Северной Америки, Океании и Южной Америки. И выяснили, что с 1980-х годов глобальный уровень рождения близнецов увеличился на треть, таким образом, в мире каждый год стало рождаться до 1,5 миллионов близнецов.

В исследовании участвовали 165 стран, а это почти 99% мирового населения. Специалисты сравнивали показатели за 2010-2015 и 1980-1985 годы.

В мировом масштабе сегодня каждый 42-й ребенок, рожденный на Земле, является близнецом. В конце XX века этот показатель был вдвое меньше.

Количество близнецов увеличилось в Испании, Греции, Южной Корее, США и Франции. Одна из главных причин этой тенденции - развитие репродуктивной медицины. А вот в Африке близнецы рождаются чаще, чем где бы то ни было, но без методик экстракорпорального оплодотворения.

«Исследование очень актуально, поскольку роды близнецов связаны с высокими показателями младенческой и детской смертности и увеличением осложнений для матери и ребенка во время беременности», - считают медики.

Ученые надеются, что данное исследование поможет врачам в первую очередь обратить внимание на африканские страны. Ведь там, несмотря на то, что рождается больше всего близнецов, зафиксировано самое большое число смертей новорожденных.