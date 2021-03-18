Администрация Байдена не желает признавать кризис на границе с Мексикой

Десятки тысяч нелегалов, узнавших о смягчении иммиграционной политики, пытаются любым способом попасть на территорию Соединенных Штатов Фото: REUTERS

В погоне за популярностью президент США Джо Байден отменяет решения своего предшественника. Не осталась в стороне и миграционная политика – в Белом доме объявили о возобновлении программы по приему несовершеннолетних иммигрантов для воссоединения с семьей.

В результате ситуация на южной границе США стала критической: десятки тысяч нелегалов, узнавших о смягчении иммиграционной политики, пытаются любым способом попасть на территорию Соединенных Штатов.

В рамках программы, запущенной Бараком Обамой в 2014 году, дети граждан Сальвадора, Гватемалы и Гондураса, чьи родители находятся в США на законных основаниях, могут подать заявление о желании воссоединиться с семьей и получить соответствующее разрешение.

На практике все происходит иначе – множество несовершеннолетних без сопровождения взрослых буквально атакуют границу страны.

Каждый день погранслужба США задерживает около 500 детей и помещает их в переполненные камеры для временного содержания, поскольку мест в специальных интернатах нет уже давно.

Администрация Байдена, не желая признавать проблему, обвиняет в наплыве иммигрантов их самих, контрабандистов, которые переводят людей через границу и даже Дональда Трампа: в 2017 году программа была приостановлена и с тех пор, по словам демократов, люди просто ждали ее перезапуска, а теперь рванулись к границе.

Кроме всего прочего, теперь мигрантов не тестируют на коронавирус, поскольку администрации Байдена совершенно не нужна статистика по количеству больных иностранцев, попавших на территорию страны.

В связи с тяжелой обстановкой на южной границе Министерство внутренней безопасности было вынуждено обратиться за помощью к Федеральному управлению по чрезвычайным ситуациям, однако Белый дом кризиса не признает.