Во Франции устанавливают возраст сексуального согласия

Pаботать закон будет лишь в том случае, если один из партнеров – взрослый. Для интима между подростками сделано исключение Фото: REUTERS

На фоне ряда скандалов, связанных с педофилией, французские депутаты проголосовали за внесение поправок в законодательство, направленное на защиту несовершеннолетних от сексуальных посягательств.

Отныне любые интимные отношения с лицом, не достигшим 15-летнего возраста, будут считаться изнасилованием, несмотря на заявления потерпевшей стороны о добровольном вступлении в такие отношения.

«Так как во Франции до сих пор не существовало такой возрастной границы, суды зачастую оказывались перед дилеммой», – отмечает французский журналист Рудольф Бальмер.

Действительно, во Франции выносились оправдательные приговоры для лиц, вступавших в половую связь с 11-12-летними детьми на основании того, что они давали свое согласие. Теперь воспользоваться подобной отговоркой станет невозможно.

Впрочем, работать закон будет лишь в том случае, если один из партнеров – взрослый. Для интима между подростками сделано исключение.

При принятии этого решения депутаты руководствовались опытом мировой литературы, а само положение получило романтическое называние «статьи Ромео и Джульетты». В частности, решено, что нормальными будут считаться сексуальные отношения между подростками, если разница в возрасте между ними не превышает пяти лет.