Умеет ли Манижа на самом деле петь? А Моргенштерн и Бузова? Отвечает педагог по вокалу

Феномен Моргенштерна скорее в списках медийных событий, а не музыкальных Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Кумиров молодежи, чьи треки и клипы набирают десятки миллионов просмотров, взрослые ругают часто – за вокал, тексты песен. Мы решили прислушаться к песням самых обсуждаемых в сети исполнителей и оценить их мастерство с помощью профессионала.

Слушаем и оцениваем с профессиональной точки зрения пять обсуждаемых исполнителей с педагогом по вокалу Академии музыки Владимира Коробки Юлией Таравковой.

Юлия Таравкова с профессиональной точки зрения проанализировала творчество пяти самых обсуждаемых исполнителей Фото: Личный архив

Моргенштерн

- Уникальный персонаж на нашей эстраде. По смысловой и музыкальной нагрузке его песни довольно банальны, голос сильно обработан. Феномен Моргенштерна скорее в списках медийных событий, а не музыкальных. Но в его жанре не так значим голос, сколько эпатаж. Это тоже нужно: далеко не каждый сильный вокалист может сделать интересное публике шоу. Лично для меня это сложно назвать музыкой. В песне мелодика должна быть грамотно и четко прописана, в ней должны преобладать выразительные интонации, с широкими скачками и опеваниями. Интонационный словарь современной эстрады делится на два типа: коротенькие попевки узкого диапазона и зацикленные, повторяющиеся мотивы, которые могут грамотно воспроизвести люди без специального образования и таланта. Это бизнес. Очень четко просчитанный. Потому что сейчас главное — не творчество, не музыка, не откровения, а попасть в тренд.

Манижа

- Прекрасная вокалистка и интересный артист, редкое сочетание харизмы, своей изюминки, шикарного диапазона и фирменной подачи! Вокальный диапазон Манижи поражает своей силой и мелодичностью. Когда я впервые услышала «AKKULISTA», ее манера напомнила мне Amy Winehouse: очень близкая вокальная позиция, много объёмного воздуха в звуке, полётные верхние ноты, прекрасная опора, позволяющая передувать и легко брать высокие ноты, и прекрасное чувство ритма…типичный американский вокал. Манижа не только певица, но и автор песен, а это значит, что она независима и самодостаточна, и это чувствуется, когда она выходит на сцену. Манижа обладает сильной энергетикой, вокалом и экспрессией, эта сила духа ощущается в голосе, в подаче себя на сцене.

Вокальный диапазон Манижи поражает своей силой и мелодичностью. Фото: Максим Ли (Первый канал)

Дава (Давид Манукян)

- Я слышала Давида живьём, и это было очень неплохо интонационно, но технически слабовато, чувствовалось напряжение в связках, которое, как правило, идёт от неправильного дыхания. Тем не менее у большинства технически правильно поющих исполнителей нет внутреннего наполнения, харизмы, которая есть у Давы. Уровень вокалиста — это не только количество октав, техника или громкость голоса, главнее — тембр, манера и интонация, артистизм, харизма в конце концов. У многих певцов и диапазон широкий, и голос громкий, а слушать их не хочется. А Дава энергетически притягивает к своему творчеству. Как артист, на мой взгляд, он только в начале пути, пока у него нет своего стиля, точнее он в нем не определился...то ли репер, то ли попсовый исполнитель. Видно, что артист в поиске себя, но именно благодаря своей харизме ему удалось быстро получить признание поклонников.

Дава энергетически притягивает к своему творчеству. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Ольга Бузова

- Ольгу сложно назвать хорошей вокалисткой, но она хороший продюсерский проект, она делает популярную музыку в стандартном понимании. Она — человек шоу-бизнеса во всех его проявлениях, и делает в первую очередь шоу! Но ее композиции построены в основном на речи, причем живого вокала по сути нет, интонационно - всё мимо нот, совсем нет опоры, всё на связках, она не владеет даже минимальным набором умений вокалиста: дыханием, звукоизвлечением, артикуляцией. Но при ее колоссальном трудолюбии и работоспособности через года три интенсивных занятий с профессионалом Ольга может, как маленькое деревце, подрасти и окрепнуть в вокале. Пока пением назвать это я не могу. По поводу её харизмы и артистичности: видно как она отдаётся на сцене, искренне и до конца, мне нравится как она двигается, как создаёт шоу.

Ольгу сложно назвать хорошей вокалисткой, но она хороший продюсерский проект Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Даня Милохин

- Даня Милохин - блогер, не певец, он умеет говорить, а теперь начал говорить под бит. Сложно оценивать вокал, которого нет.