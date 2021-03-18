Росрыболовство: для роста цен на сардины иваси нет причин

Объективных причин для сокращения добычи сардины иваси нет Фото: Shutterstock

В Росрыболовстве опровергают сообщения СМИ о возможном дефиците сардин иваси росте цен на них. «Крупномасштабными сбоями» в промысле напугали некоторые дальневосточные компании. Причина — требование задекларировать так называемые «незаходные суда». Это которые построены и куплены за рубежом и там же обслуживаются, но ловят рыбу на них в российских морях и по российским квотам. Все такие суда должны пройти таможенное декларирование до 1 января 2022 года, иначе вылавливать рыбу по российским квотам на них будет нельзя. Некоторые рыбодобытчики в связи с этим заявили, что на таких условиях вылов сардины иваси — самой дешевой рыбы - со следующего года станет нерентабельным.

Как заявил журналистам представитель Росрыболовства, объективных причин для сокращения добычи сардины иваси нет. Позиция ведомства такая: на зимне-весеннюю путину новшества не должны повлиять, в случае отказа одного из добытчиков его место займет другой. Рыбопромышленники имели достаточно времени на подготовку - они знали о готовящемся постановлении задолго до его вступления в силу.

Иваси — это та самая рыба, которую выросшие в Советском Союзе знают как «сельдь иваси», хотя на самом деле это сардина. Продавалась, да и продается, во всем знакомых консервных баночках.

Это действительно одна из самых дешевых рыб — гораздо дешевле настоящей дальневосточной сельди. Если килограмм сардин иваси с доставкой в порт Владивосток (не путать с ценами в рознице, на прилавке) у рыбодобытчиков стоит 40-45 рублей, то тихоокеанской сельди — более 60 рублей.