Что стоит за ограничениями показа фильма «Ржев. 500 дней в огне»: прямая онлайн-трансляция дискуссии

16 марта Роскомнадзор потребовал от Google срочно снять ограничения на фильм "Комсомолки" "Ржев. 500 дней в огне"

В редакции "Комсомолськой правды" пройдёт пресс-конференция на тему "Цензура на подвиг: что стоит за ограничениями кинопоказа документального фильма "Ржев. 500 дней в огне".

Напомним, как сообщал ранее сайт KP.ru, руководство YouTube установило для картины ограничение 18+, что привело к выводу фильма из рекомендаций и лишению возможности продвижения, поскольку фильм невозможно посмотреть незарегистрированным на YouTube пользователям.

16 марта Роскомнадзор потребовал от Google срочно снять ограничения на фильм "Комсомолки" "Ржев. 500 дней в огне". В своём письме представители ведомства написали, что действия Google "нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры в отношении российских СМИ".