Елена Вяльбе: Большунов ни в какой биатлон не пойдет

У нас в гостях на Радио Комсомольская правда побывала главный тренер сборной России по лыжным гонкам Елена Вяльбе Фото: Михаил ФРОЛОВ

Это продолжение. Начало читайте здесь: часть 1 ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ

- Почему Большунов сражается в окружении одних норвежцев? Может, это связано с терапевтическими исключениями? Говорят, что и болезни специально придумывают, чтобы получить эти исключения. Почему мы не пользуемся теми возможностями, которые предоставляют другим?

- Я вообще категорически против придумывания каких-то болезней и пичканья какими-то ненужными лекарствами спортсменов. У них, что, жизнь после спорта не будет продолжаться? Ведь неизвестно, как сработает твой организм через 10, через 20, через 30 лет? Или он уже без этой таблетки не сможет, или еще что-то? Я реально считаю, что это просто легализованный допинг. Да, мы знаем много спортсменов, видим, что они сильнее уже дальше там некуда, и они продолжают иметь терапевтические исключения.

Тут норвежский доктор сделал некое опровержение на мои слова, сказал, что они не берут терапевтические исключения для спортсменов, которые не больны. Но так как у них больны спортсмены, они им берут. Это первое. Второе. В нашей стране - и я считаю это абсолютно правильно и логично - мы обследуемся два раза в год, здоровье спортсменов проверяет федеральное медико-биологическое агентство. И если у нас спортсмен чем-то болен, ему просто не дают допуск до тренировок или до соревнований. И для меня достаточно странно, что в других странах больные люди соревнуются и употребляют какие-то лекарства. Более того, делают не одно терапевтическое исключение, а несколько.

Хорошо, согласна, что больные люди тоже должны соревноваться, мы не должны их ущемлять ни в чем. Как говорят, неэтично рассказывать о том, чем человек болен. Да пусть не говорят. Но пусть в протоколе будет написано - Иванов Иван Иванович из такой-то страны выиграл такую-то гонку, он такого-то года рождения, у него имеется 2 или 3 терапевтических исключения на такие-то препараты. При этом не написано, какими болезнями он болеет. Нас это не интересует. Но мы будем знать, что да, он такой вот больной мальчик, этот Иван Иванов.

Я считаю, что это просто реальная лазейка. Я не говорю, что те, кто имеет терапевтические исключения, они лежат на диване, а потом выходят. Они тоже тренируются, тренируются много, они пашут. Но… мне кажется, это им самим должно быть тоже немножечко стыдновато. Да, ты вроде бы честен, потому что у тебя же есть справка. Но, с другой стороны, осадочек остается.

ПРО СПОРТИВНЫЕ СЕМЬИ

- У нас сейчас в лыжных гонках есть уже не мало спортивных семей, у которых есть дети. Очень много молодых ребят, которые еще не расписывались, но мы видим, что они встречаются. Мне кажется, это хорошо. Где искать свою вторую половинку, как не в своей сфере?

- И вы обязательно бываете на всех свадьбах своих спортсменов?

- Нет, нет, я не ездила к Кулешову, как-то не получилось. Но в основном, да, у всех.

- Вы крестная мама?

- Нет, я ни у кого из спортсменов не было еще крестной мамой.

Александр Большунов. Фото: REUTERS

ЗА ВСЕХ ЛЫЖНИКОВ

- Елена Валерьевна, вы теперь не только главный тренер и президент Федерации лыжных гонок, но еще и глави Ассоциацию лыжных видов спорта России. То есть, у вас видов спорта прибавилось.

- В ассоциацию входят шесть видов (лыжные гонки, горные лыжи, сноуборд, фристайл, прыжки с трамплина и двоеборье) - это все те виды, которые входят в международную федерацию FIS.

- И вам теперь придется за всех отвечать?

- Нет, нет, это сделано только для коммуникации с FIS. Потому что FIS не общается напрямую с федерациями, у них во всех странах это все объединено в Ассоциации. Но я на самом деле рада, что ребята как бы меня поддержали в этом вопросе, потому что мы одна хорошая, большая семья. Сегодня рано утром смотрела, как фристайлистка Настя Таталина стала чемпионкой мира в биг-эйре. Ну, у нее нереальный какой-то вообще был прыжок. Тем более, я знаю, с каким трудом они поехали в Америку на чемпионат мира… Потом поздравила в нашем чате президента федерации Алексея Курашова. Посыпались и другие поздравления. А ведь недавно чемпионами мира стали и наши сноубордисты (Логинов и Надыршина). Приятно, что у нас такая мощная команда.

- Жаль, что биатлонисты к вам не относятся. У них дела совсем плохи…

- Давайте поговорим о чем-то другом. У нас реально абсолютно разные виды спорта. И я ничего не понимаю, допустим, как тренеры могут тренировать спортсмена, которому после бешеной гонки надо еще ровно стоять и стрелять, не дергаясь... Это какой-то вообще каторжный вид спорта, и я им просто не завидую.

- А болельщики возлагает надежды на Большунова, говорят, что пора ему дать винтовку.

- Нет, нет, Большунов никуда не пойдет, ни в какой биатлон…

Некоторые люди из биатлона спрашивают - а вы не могли бы каких-то спортсменов нам дать? Один вот недавно звонит и говорит, что, если бы мне дали любого лыжника из вашей команды, то я бы через два года из него сделал олимпийского чемпиона по биатлону. Так найди в биатлоне биатлониста и сделай из него чемпиона. Какого рожна-то…

Нет, ну как я могу быть президентом федерации лыжных гонок и кому-то отдавать спортсменов?

ПРО ОЛИМПИАДУ

- К Олимпиаде-2022 в Пекине готовы?

- Мы только можем молиться… и все болельщики тоже могут только помогать своей верой и силой. А что касается нас, то мы с середины мая уже начнем готовиться к Играм.

А что касается в целом Пекина - мы вообще не знаем, готово ли там все к Олимпийским играм? Мы никогда там не были. Там на трассах никогда не был никто из спортсменов. В связи с пандемией китайцы никого туда не пускают, даже члены FIS видели все из окна отдельного автобуса. Посмотрели? Все. В аэропорт - и до свидания. Но, говорят, что это похоже на Забайкалье, это примерно Иркутская область, потому что там на высоте 1800 метров всегда очень сухой снег, перемороженный.

Елена Вяльбе на Радио Комсомольская правда Фото: Михаил ФРОЛОВ

ПРО ГИМН

- Нам запретили исполнять свой гимн. Даже «Катюшу» петь не разрешили. Чего будем делать на пьедесталах? Танцевать, как Юлия Ступак, или что-то петь?

- Я думаю, что на пьедестале надо стоять с гордо поднятой головой и с честью, и с достоинством. Надо выдержать еще чуть-чуть, очень надеюсь, что это последние Олимпийские игры, где мы будем без гимна и без флага. Но наша команда, 90% спортсменов это уже прошли в Корее, и там были более жесткие условия, там даже в комнате нельзя было повесить никакого флага, чтобы, не дай бог, кто-то не увидел из окна. Сейчас у нас будет все-таки флаг Олимпийского комитета России, на котором присутствует триколор там. Поэтому мне кажется, будет немножко легче.

- А вам когда-нибудь приходилось петь на пьедестале?

- Ну, Гимн Советского Союза мы пели, конечно. И так же танцевали…

- А можете сейчас воспроизвести?

- Нет, нет, я уже давно не пою.

- А пели?

- Да, в хоре.

ПРО ФИЛЬМ

- На экраны вышел фильм «Белый снег». Это ваша биография. Там все правда?

- Единственный момент, которого не было в моей жизни, я на чемпионате мира не летала на вертолете. А все остальное это была правда, какая бы она там ни была.... Это очень жизненный фильм. Мы хотели, чтобы эта картина была семейной, и у нас получилось это сделать. Меня маленькую в фильме играла моя внучка - Ангелина - которая прекрасно прошла кастинг и на самом деле я просто горжусь ею.

- Прошла кастинг у бабушки?

- Нет, нет, она ходила реально на кастинг. Ангелину потом журналисты спрашивали - тебе понравилось сниматься? Да, очень понравилось. А ты хотела бы дальше актрисой быть? Она сказала - а я хочу быть, как бабушка, лыжницей. Она записалась осенью в лыжную школу и сейчас туда ходит, и я рада этому. Если у нее будут результаты, я буду рада вдвойне-втройне. Но как бы насильно куда-то вести и прямо заставлять, честно сказать, я не могу. У меня мама вообще не верила ни в какие лыжи и, когда я уже чемпионкой была, она все считала, что это не может меня захватить на всю жизнь. Она говорила - обязательно институт…

Кадр из фильма «Белый снег»

О САМОПОДГОТОВКЕ

- А как вы относитесь к тому, что спортсмены сборной тренируются самостоятельно?

- В циклических видах спорта это все такая утопия. Потому что, если у тебя нет хороших спарринг-партнеров, то ничего хорошего из этого не получится. Самое главное - тебе надо за кем-то бежать или от кого-то убегать. Когда я была спортсменкой, нас называли «вальдехунд» - это овчарка по-немецки. То есть, мы все время друг за другом, не знаю, Лазутина первая или Егорова первая, и каждая за ними стремится быстрее бежать на этой тренировке. А чем больше в команде такой конкуренции, тем лучше и лучше становятся результаты. Я тоже один год с Ларисой Лазутиной вдвоем тренировались, но даже этого недостаточно. Должна быть настоящая хорошая конкуренция. То есть, ты на каждую тренировку выходишь как на микросоревнования. Вот тогда есть результат. А если ты один, то - кажется, что все хорошо, все неплохо, и вроде каждый день самочувствие хорошее, а результата нет.

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