«Мне было страшно и отвратительно»: Дмитрий Нагиев рассказал, как вживался в роль Чикатило

В день премьеры исполнитель главной роли Дмитрий Нагиев поделился впечатлениями от съемок. Фото: Okko

18 марта онлайн-кинотеатр Okko представил 8-серийный триллер «Чикатило» о поимке жестокого маньяка, который в 1970-1990-х годах жестоко убил более 50 женщин и детей на юге России. Своих жертв Андрей Чикатило насиловал, а некоторых даже съел. В день премьеры исполнитель главной роли Дмитрий Нагиев поделился впечатлениями от съемок.

«У меня были сомнения, даже метания, потому что для актеров есть опорные вещи в роли, а вот здесь не на что опереться. Чикатило - откровенная мразь. Я с удовольствием играю положительных героев, отрицательных героев или слабых людей, но я не умею и не хочу играть мерзких, мерзких на уровне физиологии», - признался актер.

18 марта онлайн-кинотеатр Okko представил 8-серийный триллер «Чикатило» о поимке жестокого маньяка

В конце концов Нагиеву все же удалось постичь всю глубину мерзости персонажа. Тем не менее актер признается, что на съемках «Чикатило» ему было «страшно и отвратительно».

Также 53-летний Нагиев заметил, что застал время, когда маньяк еще не был пойман, и помнит ту атмосферу страха, сопровождавшую очередное известие о новой жертве. Актер напоминает, что сериал - это не документальное кино и не стоит искать полного внешнего сходства его героя с портретом реального убийцы.

Актер считает, что сериал про маньяка станет «реальной бомбой». Фото: Okko

Нагиев считает, что, согласившись на роль, он пошел на риск: «Я подумал: «А может быть, у меня получится то, что ни у кого не получалось до того?». Думаю, что этот сериал будет бомба, реальная бомба. В том или ином виде это будет шок!»

Между тем первые зрители «Чикатило» отмечают, что загримированный Нагиев действительно похож на свой прототип. Сериал содержит кровавые сцены убийств и имеет возрастное ограничение 18+.

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