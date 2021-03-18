В Омской области к 2024 году количество вредных выбросов сократится почти на четверть

Фото: Андрей МИНАЕВ

На пленарном заседании форума заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко озвучила новые показатели национального проекта «Экология». Это касается воды, воздуха, программ по работе с твердыми коммунальными отходами. Мы спросили губернатора Омской области, как он оценивает перспективы своего региона.

- Большая задача поставлена в рамках федерального проекта «Чистый воздух», - ответил Александр Бурков. - И для Омска - это очень актуальная тема сегодня. В городе выбрасывается 250 тысяч тонн вредных веществ в атмосферу в течение года. Это колоссальный объем. В рамках федерального проекта мы должны к 2024 году сократить выбросы почти на четверть - 22% или 56 тысяч тонн. А к 2030 году еще больше. Это достаточно сложная задача. Если, допустим, мы видим, что на таких крупных предприятиях, как Омский нефтеперерабатывающий завод компании «Газпромнефть», ведется активная работа по экологической модернизации, они вкладывают более 100 млрд. рублей в течение нескольких лет…

- «Омский каучук» вкладывает…

- Да, «Омский каучук», предприятие «Полиом», «Техуглерод» и ряд крупных предприятий, у которых есть достаточные финансовые ресурсы, они эту работу проводят. Но нужно учитывать и фактор времени. Например, по федеральному закону об охране окружающей среды систему контроля на источниках выбросов нужно установить до 2029 года. Это очень большой срок для предприятий. Его нужно сократить, чтобы мы могли как можно раньше контролировать выбросы из каждой производственной трубы. Я на форуме просил правительство и Госдуму сократить этот срок.

Есть еще одна проблема. Нужно расширять перечень вредных веществ, производственные выбросы которых мы должны мониторить. По 262-му постановлению правительства РФ, утвердившему правила установки приборов учета и контроля, список веществ недостаточный. Там есть оксид азота, оксид серы, сероводород, хлористый водород, взвешенные частицы, аммиак и т.д. И вместе с ними определены стандартные контрольные приборы для предприятий разной отрасли. Но, к примеру, фенола и ароматизированных углеводородов в этом перечне нет. Поэтому я попросил Викторию Абрамченко обратить на это внимание.

- Что помимо федерального проекта по программе «Чистый воздух» вы реализуете в регионе?

- Первое – это закупка пассажирского транспорта, работающего на природном газе. Мы купили 40 автобусов за последние полтора года для городского транспорта в Омске. Плюс частные перевозчики следуют нашему примеру. Они купили около 30 автобусов. Второе. Мы построили 3 газозаправочные станции. Да их мало, но мы стремимся развивать инфраструктуру.

- Это экономически выгодно.

- Конечно. Нам логистические компании говорят: если вдоль федеральных трасс будут газовые заправки, мы готовы весь свой грузовой транспорт переводить с бензина и дизеля на газ. Третье. Работает программа газификации частного сектора. Вроде бы никто не обращал на это внимания. Сегодня частный сектор при сжигании угля, дров выбрасывает очень большой объем загрязняющих веществ в атмосферу. Поэтому мы решаем вопрос с Газпромом по газификации региона.

Четвертое. Решаем вопрос комплексной очистки улиц: закупка необходимой техники и благоустройство – тротуары, бордюры, ливневки.

- Понятно, для региона экологическая повестка очень важна. И дай Бог вам сил, энергии те задачи, которые поставлены правительством, все-таки выполнить и достойно выглядеть на фоне других регионов страны.

- Выполним, я думаю. Есть еще совместные проекты с федеральным центром по карбоновым квотам. Мы попали в зависимость от Запада, и с 2023 года каждое предприятие будет платить штрафы за парниковый эффект. Поэтому здесь наш регион как раз может быть полезен из-за больших территорий, где можно проводить компенсационные мероприятия. Это и лесопосадки, и посадки сельхозкультур на наших полях. И фактически мы можем сегодня 1 млн. гектаров земли ввести в оборот для тех компенсационных квот, что касается карбонового следа. Поэтому здесь, мне кажется, у нас есть много точек взаимодействия, соприкосновения с федеральным центром.