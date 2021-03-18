Как работает «Формула чистого воздуха»?

Дмитрий Романенко Фото: Андрей МИНАЕВ

Одним из гостей открытой студии «Комсомольской правды» на II Международном форуме-выставке «Чистая страна» стал руководитель проектного офиса Комитета по химической промышленности «Деловой России» Дмитрий Романенко

- Дмитрий, что такое проект «Формула чистого воздуха»?

- Давайте взглянем, в первую очередь, на саму проблему. Промышленные предприятия работают на конкретных территориях. Рядом живут их сотрудники, для которых важен уют и комфорт городской среды, а также чистая экология. Поэтому предприятия уже сегодня задумываются, как они могут принять участие в реализации мероприятий нацпроекта «Экология». Как сделать воздух наших городов чище.

- Есть ли у вас конкретные примеры?

- Интересный опыт был реализован на площадке группы компаний «Титан» в Омске. Она выступила с инициативой разработки, обсуждения и реализации программы по снижению вредного воздействия на окружающую среду. Разработали технологические мероприятия, обсудили их с общественностью, экспертами, учеными. По итогам переговоров скорректировали все нюансы. И в итоге предприятием была принята корпоративная добровольная программа по снижению нагрузки на окружающую среду.

- Когда это произошло?

- Задумка была несколько лет назад. А вот активная фаза – 2020 год, когда на заводе были реализованы конкретные технологические мероприятия под экспертным контролем общественности. Сейчас мы наблюдаем снижение нагрузки на окружающую среду. Но это еще не все. Составной частью проекта «Формула чистого воздуха» является образовательный кейс. На территории Омской области мы приступаем к реализации образовательного кейса «Эко-субботы». Его суть заключается в разъяснении технологий населению, детям, школьникам через открытые уроки и лекции, каким образом каждый из нас у себя дома, на работе может снизить нагрузку на окружающую среду. Это культура потребления: не лить зазря воду, разделять бытовые отходы. Правда, есть одна проблема. В Омске нет урн для раздельного сбора мусора. Но думаю, это временно.

- Есть ли какой-то отклик от вашей деятельности?

- Я был удивлен, что очень много омичей к нам обращались и говорили: мы хотим реализовать какие-то экологические проекты, но мы не знаем, с чего начать, помогите нам. Люди хотят быть участниками и инициаторами мероприятий. В рамках проекта «Эко-суббота», который мы планируем в этом году, мы разработаем методологические материалы, готовые кейсы а темы: «Как я могу дома или на работе снизить эконагрузку», «Сформировать у себя во дворе эколандшафтное пространство» и так далее. Таких кейсов явно не хватает. Надеюсь, что в будущем все это даст хорошие плоды.