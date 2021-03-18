"Спартак" сейчас на ходу - выиграл несколько матчей. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вечером в четверг, 18 марта, в Москве пройдет матч Спартак - Урал. Эта игра станет определяющей по многим параметрам. После того, как Зенит выиграл у ЦСКА со счетом 3:2, то Спартак может легко уйти в отрыв на 4 балла в турнирной таблице РПЛ от армейцев. Для того, чтобы это произошло - надо победить ФК "Урал".

На время игры Спартак - Урал для зрителей поменяется несколько правил. Так, маршрут движения по стадиону для фанатов будет слегка изменен, о чем сообщила пресс-служба Спартака. Билеты на матч Спартак - Урал, который будет сыгран вечером 18 марта 2021 года, не будут продаваться в день игры. Кассы на стадионе в Тушино, как сообщает "Спартак", будут закрыты. А зрители смогут попасть на игру, начиная с 16:30.

Квинси Промес готов помочь "Спартаку". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Прямой эфир матча 23 тура РПЛ Спартак - Урал можно будет увидеть, начиная с 18:25 на телеканале "Матч ТВ". Для зрителей в пределах России будет доступен бесплатный эфир онлайн, где можно будет посмотреть свободно игру.

Матч 23 тура РФПЛ между "Спартаком" и "Уралом" начнется в 19:00 по московскому времени.

Онлайн-трансляция на сайте KP.RU начнется примерно за два часа до старта поединка. Вы можете следить за ней, параллельно смотря телетрансляцию и не обновляя страницу.