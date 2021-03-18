«Кинула младшего на заднее кресло»: мама-курьер родила третьего ребенка и автостопом из Москвы с детьми едет в Ростов-на-Дону

Ладу поймали на лжи. Оказалось, что деньги благотворителей молодая мамочка тратила на себя любимую Фото: Личный архив

Прочти год ничего не было слышно про прославившуюся как мама-курьер, 20-летнюю Ладу Королеву. В новости белокурая молодая мамочка впервые попала еще в 2019 году. Тогда социальные сети ее родного города Ростова-на-Дону, а потом и всей страны облетело фото, на котором Лада с огромным рюкзаком курьера за плечами толкает перед собой коляску с семимесячной дочкой Ангелиной. Дальше больше. Через год Лада забеременела вторым ребенком и отправилась в Москву. Тут в 2020-м на свет появилась вторая малышка и уже с двумя дочками мамаша-трудоголик принялась доставлять роллы и пиццу.

Бедную Ладу с детьми жалели все, кому не лень. Добрые москвичи переводили деньги на ее карту, отправляли посылки с детским питанием и игрушками. Сама Лада принимала дары и всем рассказывала слезную историю про мужа-сироту, который нигде не работает. Ну а закончилось все скандалом, Ладу поймали на лжи. Оказалось, что деньги благотворителей молодая мамочка тратила на себя любимую и на развлечения молодого мужа-тунеядца.

РОДИЛА ТРЕТЬЕГО В 20 ЛЕТ

После скандала Лада залегла на дно. И вот вам новая история с ее участием. Только теперь на арене Лада и трое детей. Да-да, 29 февраля этого года в Москве она родила третьего ребенка.

- Наконец у меня родился сынок. Мальчик, 51 сантиметр, вес 3200, - написала в своих социальных сетях 20-летняя многодетная мамочка.

Лада положила младшего новорожденного сына на заднее кресло Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Подписчики, а их у Королевой тысячи, тут же принялись поздравлять мамочку. Лада в ответ стала рассказывать о своих планах и в очередной раз стала давить на свой образ трудоголика с детьми, мол теперь с тремя ей придется вкалывать. Те, кто давно следит за историей мамы-курьера, ахнули. Молодая мамочка и с двумя дочками едва справлялась, а тут третий ребенок. И как оказалось, переживали не зря. На днях Лада Королева устроила себя и детям какое-то адское путешествие из Москвы в Ростов-на-Дону.

Началось все 13 марта с покупки машины.

- Мы с мужем продавали нашу старенькую легковую «Хонду». Поздно вечером по объявлению позвонила девушка по имени Лада. Задавала вопросы о машине, потом сказала, что приедет посмотреть. Мы долго ее ждали и она приехала уже ближе к полуночи. Из такси она вышла с двумя детьми: младшего новорожденного держала на руках. А старшая девочка, ей годика три, была в коляске, - рассказала «КП» москвичка Юля Мельникова.

По словам женщины, Лада осмотрела машину и почти сразу решила, что берет.

- Муж сказал ей что в машине нужно поменять сальник, иначе вытечет все масло. Она выслушала и сказала, что это не проблема. Мы подписали договор. От нас она уехала уже на машине. Мы просто в шоке были. Она положила младшего новорожденного сына на заднее кресло. Я бы даже сказала, что не положила, а швырнула, знаете, как рюкзак бросают. Мы с мужем заикнулись про автокресло, так же ребенок мог просто упасть при малейшем торможении. Но она нас не слушала и просто уехала, - рассказал Юлия.

Лада Королева в очередной раз шокировал своим отношением к детям

Снова о Ладе супруги услышали через два дня.

- 16 марта она позвонила и сказала, что стоит на трассе в 100 километрах от Москвы. Сказала, что с ней не двое, а трое детей, что машина не заводится. Мы были просто в шоке, стали предлагать ей помощь, - вспоминает Юлия.

Оказалось, что Лада не стала менять запчасть и с тремя детьми оправилась из Москвы в Ростов-на Дону.

ИЗ ЕДЫ ТОЛЬКО ХЛЕБ

- Она стала мне говорить, что идет пешком по трассе в сторону Ростова. Я сначала не верила, думала, что это шутки: как мама может так детьми рисковать. А потом она стала мне фотографии присылать. Писала, что дети голодные, что денег у нее нет, - рассказала Юлия.

Сердобольные москвичи оплатили горе-мамаше гостиницу, предлагали забрать ее Москву и устроить в кризисный центр для женщин, но Лада ехать отказалась.

- Вместо этого она решила добираться в Ростов-на-Дону автостопом. Вот уже третьи сутки она с тремя детьми, в том числе с новорожденным сыном, которому еще и месяца нет, едет на попутных фурах, - рассказала Юлия.

Мы связались с Ладой и оказалось, что женщина действительно едет с малышами в фуре.

- Нам еще 250 километров до Ростова, - честно призналась Лада Королева.

При этом она не скрывает, что детей ей даже покормить нечем.

- Она младшего кормит грудью. Средняя дочка на смесях, а старшая уже на обычном питании. Она пишет страшные вещи о том, что они все голодные, что из еды у нее только хлеб. Я просто в шоке и очень переживаю за детей, - добавила Юля.

Мы связались с Ладой и оказалось, что женщина действительно едет с малышами в фуре

Женщина твердо решила обратиться с заявлением в органы опеки.

- Все что она делает с собственными детьми – это за гранью добра и зла. Малышей просто нужно спасать от такой мамы, - заявила Юлия Мельникова.

Судя по фотографиям из фуры, которые присылает сама Лада, детей она перевозит без автокресел. Где в это время находится отец малышей, остаётся загадкой.