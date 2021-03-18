США санкциями пытаются оккупировать Сирию

Арабская республика требует от американской стороны прекратить оказывать дестабилизирующее воздействие на ее мирное население Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Требуем от американской стороны прекратить оказывать дестабилизирующее воздействие на социальную и экономическую обстановку в Сирийской Арабской Республике и незамедлительно вернуть под контроль правительства республики все незаконно оккупированные ею территории Сирии, а также отменить нелегитимные санкции, - такое совместное заявление сделали руководители межведомственных координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев на территорию Сирии – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации Михаил Мизинцев и министр муниципального управления и экологии Сирийской Арабской Республики Хусейн Махлюф.

Они призывали мировое сообщество прекратить доверять бездоказательным обвинениям в отношении Сирийской Арабской Республики, ее народа и руководства, представляемым и активно продвигаемым США.

"Десять лет назад – 15 марта 2011 года – в Сирийской Арабской Республике начались инициированные странами Запада антиправительственные волнения, которые в итоге привели к разгулу терроризма, продолжительной войне, масштабным жертвам и разрушениям, а также вызвали крупнейший миграционный кризис. Американцы и их сателлиты за десятилетия практики преуспели в фальсификации информации с целью манипулирования общественным сознанием. Деструктивная политика Запада против сирийского государства, сражающегося с международным терроризмом, обосновывается якобы преступлениями руководства Сирии, материалы по которым им же и фабрикуются. Такими действиями американцы пытаются обесценить все страдания и жертвы сирийского народа, который 10 лет под руководством своего лидера героически сражается против ИГИЛ и других террористических организаций, добившись их разгрома при поддержке Вооруженных Сил России", - говорится в совместном заявлении.

Представители сирийской стороны и Организации Объединенных Наций отмечают, что "на контролируемой США территории Заевфратья в лагере беженцев "Эль-Холь" отмечается рост насилия по отношению к вынужденным переселенцам, сопровождающийся пытками и показательными казнями".

Все это по мнению ООН свидетельствует о фактической неспособности Вашингтона обеспечить безопасность в подконтрольных ему районах страны.

В это время межведомственные координационные штабы России и Сирии продолжают активно содействовать процессу добровольного и безопасного возвращения сирийцев в родные места и возрождения страны. Правительство Сирии делает все возможное для восстановления экономики республики и создания благоприятных условий жизни граждан.

"На сегодняшний день в места избранного проживания вернулись 2 229 270 сирийцев. Наиболее активно беженцы возвращаются через сирийско-ливанскую границу. На других направлениях отмечается значительное замедление этого процесса, в том числе из-за пандемии коронавируса", - отмечается в докладе Мизинцева и Махлюфа.

В материалах штабов прямо указывается на вмешательство США в дела суверенного государства: "основными препятствиями на пути возвращения сирийских граждан в родные места остаются проблемы восстановления прочного мира и экономики страны, создаваемые США и их союзниками. К ним относятся незаконная американская оккупация территорий республики с поддержкой вооруженных бандформирований, экономические санкции, введенные 17 июня 2020 года так называемым "законом Цезаря" в нарушение норм международного права".

"Закон Цезаря" в Сирии американцами применяется по одной схеме: Вашингтон замораживает счета иностранных компаний и частных лиц, которые пытаются торговать или поддерживать беженцев в Сирии, под разными предлогами накладывает санкции на российские и иранские компании. Цель "закона Цезаря" - отрезать сирийское руководство от всех союзников, истощить экономику арабской республики, чтобы потом с помощью международных террористических групп начать ей диктовать свои условия.