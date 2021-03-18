Дмитрий Песков - «Комсомольской правде»: Спасибо вам за постановку вопроса о помощи Федерации по лыжным видам спорта

Пресс-секретарь ответил на вопросы Елены Вяльбе и Александра Гамова, прозвучавшие 17 марта в эфире Радио «Комсомольская правда» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- ...По другой (спортивной) теме можно, Дмитрий Сергеевич?

- Нужно.

- На днях Владимир Путин отправил нашему лыжнику Александру Большунову вторую телеграмму. Про первую мы говорили. Поздравил с очередной победой. А вчера на Радио "Комсомольская правда" была президент Федерации лыжных видов спорта великая Елена Вяльбе. И мы с ней общались и говорили, что нужно еще, чтобы наша лыжня была еще быстрее. Она говорит, что ее федерация – общественная организация, получая небольшие спонсорские денежки, платит точно так же, как все остальные, с поступлений налог на прибыль 40 %. То есть почти половина снова государству уходит. Но ведь спонсоры уже заплатили этот налог. Получается двойное налогообложение. И нужна поправка в закон. В таком же положении и другие спортивные федерации. Может быть, Совет по развитию физкультуры и спорта при президенте и сам наш спортивный президент Владимир Путин обратит внимание на эту несправедливость? Елена Вяльбе обращалась на прямую линию президента – не соединили, ответа не дали.

- Елена Вяльбе, при всем уважении к ней, наверное, не единственная, кто обращался на прямую линию президента. К сожалению, даже многочасовой формат не позволяет соединить и ответить на вопросы всех граждан, которые проявляют интерес. Это первое.

Мы, конечно, вместе с вами радуемся успехам наших лыжников. Что касается вопросов налогообложения спортивных федераций, - рабочий вопрос. И поднимать и решать его нужно в рабочем формате, в контакте с Министерством спорта, поднимать вопрос перед правительством. Никаких препятствий здесь мы не видим.

- А президент может здесь как-то помочь, учитывая его отношение к спорту и к Большунову? Две телеграммы подряд…

- Все зависит от того, были ли обращения на рабочем уровне непосредственно по профилю – в Министерство спорта.

- Были, и не раз!

- И Министерство спорта это не решает?

- Требуется более высокий уровень для решения такой простой проблемы.

- Она не простая. Любые проблемы, связанные с налогообложением, они достаточно сложные, они имеют сопутствующие вопросы, сопутствующие темы и так далее. В данном случае, конечно, всегда есть формат Президентского совета по спорту, есть Администрация президента. И поэтому, да, такая возможность поднять в рамках Президентского совета этот вопрос и продолжать искать решение этой проблемы существует, и нужно ею пользоваться.

- Ура!

- Ура – это не значит... По крайней мере, вопрос надо рассматривать. И существуют различные ведомства со своими позициями. Но, безусловно, вопрос надо поднимать.

- Спасибо. Вы обнадежили, как всегда.

- Спасибо вам за постановку вопроса.

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