«Стало невыносимо»: В Польше задержали россиянку, сбежавшую от немецкого мужа-садиста

В ближайшее время в Польше должен состояться суд над россиянкой Викторией Иккерт. Фото: СОЦСЕТИ

В ближайшее время в Польше должен состояться суд над россиянкой Викторией Иккерт. 28-летняя жительница Калининграда пополнила ряды тех несчастных матерей, которые рискуя жизнью и свободой, бегут на родину со своими детьми.

Виктория вышла замуж за гражданина Германии и переехала к нему в небольшой городок Швальмштадт в земле Гессен. Буквально через несколько месяцев после свадьбы в семье начались скандалы. Муж стал вести себя агрессивно и неадекватно, устраивал сцены ревности супруге и всячески издевался над ней. Женщина надеялась, что с рождением сына ситуация изменится, но, напротив, стало только хуже. Прошлый год превратился для Виктории в кромешный ад, а пандемия только усугубила обстановку.

В январе этого года Виктория сбежала вместе с годовалым сыном в специальный приют для женщин и прожила там два месяца.

- У меня скоро суд, который решит, с кем останется Михаэль. Суд немецкий, конечно. Муж много раз говорил, чтобы я ни на что не рассчитывала, что у меня тут никаких прав, я никто. То есть буквально матом орал на меня: «Если заберешь куда-то сына, все равно найдут вас, приеду и тебя ***», - говорит девушка журналистам.

Доверия немецкая Фемида у Виктории никакого не вызывает. У девушки российский паспорт, и она не думает, что ей пойдут на встречу.

- Я постоянно жила в стране, даже в женском доме, куда сбежала от мужа, не чувствовала себя спокойно. Поэтому решила сделать так: отвезти сынишку в Россию к бабушке, а потом вернуться в Германию, чтобы тут разобраться со всеми юридическими деталями, - говорит россиянка.

Женщина решилась на отчаянный шаг. Собрав вещи, она решила добраться до российской границы в Калининградской области через Польшу. Но польские пограничники отказались пропустить Викторию с ребенком и отправили в приют приграничном городе Бранево. Как оказалось, супруг обратился к властям и установил запрет на выезд сына из Евросоюза. Это несмотря на то, что у Михаэля имеется российское гражданство.

С россиянкой уже связался российской консул. На экстренном суде будут присутствовать представители посольства РФ. На особый контроль это дело взял губернатор Калининградской области Антон Алиханов.