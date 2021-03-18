В Казахстане тарифный план «Образование» продлён на бессрочной основе

Фото с сайта https://www.gov.kz

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев поручил кабинету министров предоставить всем школам страны бесплатный доступ к образовательным ресурсам в Интернете. Для этого правительству необходимо продлить на бессрочной основе тарифный план «Білім» («Образование») с безлимитным доступом школ к 600 образовательным сайтам. Поручение дано на заседании Национального совета общественного доверия (НСОД) в последних числах февраля. Тариф «Бiлiм» был запущен в августе прошлого года и предоставляет пакет дисциплин online-обучения для школьников и студентов.

Выступая на заседании НСОД, Токаев также распорядился увеличить стипендии в мединститутах . Президент отмечает дефицит медицинских кадров в республике. «Это важный и сложный вопрос, который требует оперативного решения. Мы повышаем заработную плату врачам и учителям. До этого мы также приняли решение по увеличению стипендии для студентов, обучающихся по педагогическим направлениям. Этот шаг дал положительные результаты. Поэтому необходимо также увеличить стипендию для студентов, обучающихся по медицинской направленности», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Новации в сфере образования являются частью утвержденного в Казахстане Национального плана развития страны до 2025 года Документ был разработан по поручению президента Министерством национальной экономики совместно с Агентством по стратегическому планированию и реформам, он является дорожной картой кардинальных государственных и отраслевых реформ, цель которых одновременно проста и чрезвычайно сложна - рост качества жизни населения в постковидный период.

Помимо реформы государственных институтов, Национальный план предусматривает формирование новой структуры экономики, повышение её самодостаточности, активное развитие экспорта, поддержку частного предпринимательства. В социальной сфере особое внимание уделяется здравоохранению, развитию инфраструктуры, продуктивной занятости населения. Все это невозможно без развития отрасли образования.

По мнению заведующего отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрея Грозина, курс на дальнейшее повышение интеллектуального уровня населения Казахстана, на модернизацию сферы образования является продолжением процесса, который в республике был запущен давно и не останавливался. «Это процесс подготовки страны и общества к более адекватному реагированию на возможные неожиданные вызовы, – считает российский эксперт. – Всё это делается для повышения устойчивости общества, устойчивости политической и экономической системы страны».

«Независимо от места проживания или социального статуса»

Власти Казахстана ставят целью сокращение разрыва в качестве образования между центром и регионами, оснащение образовательных учреждений современным оборудованием на уровне мировых стандартов.

Образовательная реформа затронет все этажи образования, начиная с детских садов, двери которых должны быть открыты для 100% самых юных граждан страны, в первую очередь для тех, чьи родители относятся к социально- уязвимым слоям населения. Помимо детских садов, в Казахстане будет развиваться институт воспитателей на дому («социальная няня»).

В период до 2025 года в Казахстане будет построено 800 новых школ, к 2030 году во всех без исключения школах дети будут учиться в одну смену.

Разрабатываются системные меры по созданию равных возможностей для получения детьми качественного образования независимо от места жительства и языка обучения.

Национальный план развития страны до 2025 года предусматривает открытие новых спортивных секций и возобновление деятельности детских кружков во всех регионах.

Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев: «Все дети независимо от места проживания или социального статуса должны иметь доступ к качественному образованию. Надо сказать, что в целом ряде государств подобного рода тенденции, то есть разрыв в образовании между городским и сельским населением, существуют. Здесь, конечно же, ситуацию надо видеть абсолютно трезво, реалистично, но и драматизировать не стоит. Нужно принимать меры. Для сокращения разрыва предстоит обеспечить сельские малокомплектные школы квалифицированными педагогическими кадрами. Ещё один фактор, напрямую влияющий на качество образования, – статус и профессионализм педагогов. Поддерживаю предложение о том, что мы должны всячески с государственной позиции поддерживать статус наших педагогов, сделать их очень известными людьми, уважаемыми в нашем обществе».

Фото с сайта https://www.gov.kz

Думаю, мало кто станет возражать против того, что уважаемые люди должны получать достойные зарплаты. Сегодня средняя заработная плата в Казахстане составляет 197,95 тыс. тенге – это 34 188 рублей или 488 доллара (минимальная закрепилась на отметке 42,5 тыс. тенге или 7,43 тыс. рублей). При этом учительские зарплаты в Казахстане, как и во всех странах, варьируются в зависимости от многих факторов, в первую очередь это стаж работы, профиль и учебная нагрузка. Сегодня педагог-модератор получает 272 тыс. тенге, педагог-эксперт - 312 тыс. тенге, педагог-мастер - 373 тыс., молодой учитель без квалификации – 213 тыс.тенге. Таким образом, в рублевом эквиваленте верхняя планка учительской зарплаты в Казахстане составляет около 48 тысяч, нижняя равна 37 355. Педагоги с магистерскими степенями в Казахстане получают доплату в размере 27 тыс. тенге в месяц (или 4 735 рубля). С сентября 2020 года вдвое увеличилась сумма выплат за классное руководство и проверку тетрадей.

Зарплаты учителей в Казахстане растут постоянно. В августе 2019 года президент Касым-Жомарт Токаев, участвуя в ежегодной конференции педагогов, поручил повысить оплату их труда в два раза. В своем втором послании он заявил о решении с января нынешнего года поднять заработную плату всем педагогическим работникам ещё на 25%.

Для абитуриентов педагогических ВУЗов введён специальный экзамен для определения склонности к этой профессии. Это своего рода экзамен на умение контактировать с детьми, гуманизм, терпение. Чуть больше года назад размер стипендии для будущих педагогов был увеличен с 26 тысяч до 42 тыс. тенге (более 7 тыс. рублей), для докторантов - с 102,5 до 150 тыс. тенге (26,3 тыс. рублей).

«Выпускники казахстанских школ показывают хорошие результаты»

В год 30-летия государственной независимости Республики Казахстан перед академическим сообществом страны поставлена амбициозная задача: до 2025 года не менее трёх казахстанских ВУЗов должны войти в мировой рейтинг университетов Quacquarelli Symonds World University Rankings.

Молодых учёных будут поддержать через организацию стажировок в ведущих научных центрах мира и предоставление грантов на финансирование исследований, подключив к этому бизнес. Прорабатываются механизмы шефства крупного бизнеса над региональными университетами в их научной деятельности.

В ближайшие годы в Казахстане планируют выделить 500 грантов учёным для прохождения стажировки в ведущих научных центрах мира, а также предоставление 1000 грантов для молодых учёных».

Министерством образования и науки разработан план поэтапного перевода учебников на «цифру». Кроме того, утверждены «Правила организации работы по подготовке, экспертизе, апробации и проведению мониторинга, изданию учебников, учебно-методических комплексов и учебно-методических пособий» в части усиления требований к качеству проведения научной и педагогической экспертизы. Началась работа по созданию единой интегрированной образовательной online-платформы с набором всех функций, необходимых для учебного процесса. Будет разработана концепция обучения в течение всей жизни или непрерывного образования, направленная на повышение уровня грамотности граждан, их цифровых навыков, на активное внедрение альтернативных вариантов образования с признанием результатов самостоятельного обучения и сертификацией профессиональных навыков.

Все эти шаги преследуют фундаментально важную стратегическую цель – создание технических, культурных и социальных условий, необходимых для вступления Казахстана в постиндустриальную эпоху.

Новации в образовательной сфере Казахстана комментирует председатель Фонда содействия развитию дружбы народов «Астана», вице-президент Казахской национальной автономии Москвы Роман Исмаилов:

«Наша общественная организация представлена российскими казахами, но мы всегда поддерживаем инициативы Казахстана, радуемся его успехам. Мы рады, что развиваются университеты и они стремятся к высоким международным рейтингам. Студенты из Казахстана учатся в Китае, в Америке, России. Мы общаемся с нашими казахстанскими друзьями – преподавателями, директорами школ, с научными кадрами университетов, специалистами передовых отраслей экономики. Мы видим, что проблемы есть, но видим и то, что в Казахстане умеют эти проблемы решать. Казахстанцы гордятся своим образованием. Это радует».