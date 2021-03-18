Известный актер раскрыл правду о фиктивном браке Юлии Высоцкой

Актриса Юлия Высоцкая Фото: Михаил ФРОЛОВ

Актриса Юлия Высоцкая более 30 лет счастлива в браке со знаменитым режиссером Андреем Кончаловским. У супругов есть двое детей - дочь Мария и сын Петр. Но мало кто знает, что в начале 90-х артистка была замужем за актером Анатолием Котом. Они учились на одном курсе.

В биографии Юлии Высоцкой есть одно белое пятно. Актер Анатолий Кот раскрыл правду о фиктивном браке актрисы. Оказывается, когда начинающую артистку пригласили работать в театр Янки Купалы, ей понадобилось белорусское гражданство, которого у нее не было. Чтобы она получила гражданство, Юля и Анатолий расписались.

Актер Анатолий Кот. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По словам мужчины, это был благородный жест помощи с его стороны. Между актерами так и не зародились сильные чувства. Сейчас актеры поддерживают дружеские отношения.

"Юлия бы не взяла мою фамилию, потому что наш брак был фиктивным. В 90-м году мы поступили в Белорусский театральный художественный институт, подружились. И так сложилось, что Белоруссия и Россия стали разными странами. Юлю как раз пригласили в лучший театр республики, а взять не могли, потому что она не являлась гражданкой Белоруссии", - поделился 47-летний артист в эфире программы "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым на канале "Россия 1".

Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Анатолий Леонидович всегда улыбается, когда ему с Высоцкой приписывают бурные отношения. Он вспомнил, как однажды, отыграв спектакль, к нему пришла Юлия. "Толь, ну будь моим мужем!", - рассказал он.

Кот, не раздумывая, согласился помочь коллеге и отправился с ней в ЗАГС. "Мы посмеялись и пошли расписываться. Мы однокурсники, мы друзья. У нас не было чувств. Есть женщины, которых мы любим, а есть женщины-друзья. Не помню, сколько лет длился наш так называемый брак и из-за чего он распался", - резюмировал Анатолий Леонидович.