На Госуслугах появится сервис для споров покупателей с интернет-магазинами

Михаил Мишустин провел заседание правительства. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

На портале Госуслуг появится специальный сервис для урегулирования споров между онлайн-магазинами и покупателями. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг.

- Если у покупателя возникают претензии к качеству товара или услуги, он должен иметь возможность так же быстро и просто предъявить ее продавцу. Для этого правительство подготовило изменения в законодательство о защите прав потребителей, - пояснил премьер.

Обратившись к интернет-магазину через новый сервис, покупателю будет проще утрясти возникшую проблему.

- В процессе урегулирования спора там можно подобрать альтернативные варианты: вернуть товар, заменить его на другой или получить скидку на будущие покупки, то есть подобрать самый подходящий для продавца и покупателя вариант, - рассказал Мишустин.

Как отметил премьер, это «позволит создать благоприятные условия для эффективной защиты прав потребителей и укрепит доверие к онлайн-торговле.

В «цифру» переведут и контроль за дорожным строительством. Мишустин напомнил, что по поручению президента правительство завершает работу по созданию системы контроля за использованием средств дорожных фондов. По словам премьера, это позволит повысить эффективность использования дорожной сети и обеспечить мониторинг целевого расходования выделяемых средств. Новая цифровая платформа объединит сведения обо всех автодорогах страны: технические параметры, данные о планируемых дорожных работах и бюджетных расходах.

- Информация будет доступна для всех. Это позволит гражданам и общественным организациям контролировать работу дорожной отрасли, а с помощью обратной связи напрямую влиять на нее, - сообщил Мишустин.