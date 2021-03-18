«Гулящая, дрянь»: в Котельниках мужчина на улице зарезал беременную сестру

Доказательством убийства станет видеозапись с камер, установленных на фасаде жилого дома

Настоящую кровавую бойню утром в четверг, 18 марта, устроил 43-летний Мунир Асадов. Он встретил свою родную 40-летнюю сестру, Лейлу Абасову около одной из многоэтажек в подмосковном городе Котельники. Прямо на улице началась ссора. По словам очевидцев, мужчина на всю округу оскорблял сестру и называл ее неправоверной мусульманкой.

- Он кричал на своем языке и на русском: «гулящая дрянь», — сообщили «КП» очевидцы.

В какой-то момент мужчина достал нож и накинулся на женщину.

- От полученных ранений женщина скончалась. На месте происшествия был обнаружен нож. Предполагаемый убийца задержан, —сообщила «КП» Ольга Врадий, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области.

Свою вину Мунир Асадов признал. По его словам, сестра получила по заслугам.

- Была распутной, - заявил следователям Мунир.

В ближайшее время в суде он будет арестован. Доказательством станет в том числе видеозапись с камер, установленных на фасаде жилого дома.

- Уголовное дело возбуждено по статье 105 УК РФ «Убийство», - добавили в подмосковном Следственном комитете.

По предварительным данным, убитая Лейла Абасова была беременна. Но неизвестно, знал ли о положении сестры ее брат. О том что ждет третьего ребенка женщина узнала накануне вечером. Причем гулящей ее назвать сложно. Убитая жила в законном браке, воспитывала двоих детей и третий малыш был желанным ребенком.

Супруг Лейлы шокирован случившемся. По его словам, ничто не предвещало таких событий. Лейла и ее брат в Подмосковье переехали из Азербайджана. Мунир занимался бизнесом, неплохо зарабатывал. Лейла была домохозяйкой.