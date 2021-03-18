Откажемся от доллара и высадим американцев из наших космических ракет: Как Россия ответит на оскорбление Байдена

С Байденом даже намека о возможности его личного общения с президентом России до этого не было. И вряд ли теперь будет. Фото ТАСС/ Валерий Шарифулин

Джо Байден, назвавший в интервью Владимира Путина убийцей, спровоцировал международный скандал. Россия немедленно пригласила домой нашего посла в Вашингтоне — решать, как дальше строить отношения с такими партнерами. Но пока ничего о каких-то конкретных мерах со стороны Москвы не слышно. Хотя очевидно, что реакции не может не быть.

Попробуем обойтись без кремлевского инсайда и слухов со Смоленки. Оттолкнемся от здравого смысла, общепризнанных норм общежития и жизненного опыта. При всем понимании, что отношения глав ведущих государств мира межу собой совсем не похожи на то, как общаются простые знакомые или соседи.

Известно, что сказал Байден в адрес Путина. Какие варианты развития ситуации?

С американской стороны не прозвучало и не прозвучит что-то вроде: да мы не это имели в виду, вы не так поняли… Правильно поняли. Что дальше? Двусторонние саммиты Россия-США - исчезающий дипломатический формат. С Байденом даже намека о возможности его личного общения с президентом России до этого не было. И вряд ли теперь будет.

Но есть многосторонние форматы, та же «двадцатка». Ежегодно собирается на уровне глав государств и правительств. Обсуждение мировых проблем за общим столом, групповые фотографии обязательны. И как Байден будет сидеть и стоять в одном ряду или просто рядом с «убийцей»?

Великое достижение разумности с обеих сторон - прямые каналы связи между президентами России и США. Байден уже звонил Путину вскоре после своей инаугурации, договорились о важном - продлении СНВ-3. «В целом беседа лидеров России и США носила деловой и откровенный характер. Условлено о поддержании контактов», - говорилось в сообщении пресс-службы президента РФ. А как теперь их поддерживать?

На бытовом уровне можно представить, что кто-то бросил сгоряча соседу: «Сукин ты сын!». А на другой день отыграл назад: ну, что ты обиделся, даже Пушкин себя так называл… Но, во-первых, в рассматриваемой ситуации оскорбление было брошено явно не сгоряча, а во-вторых, как уже сказано, на следующий день дикий выпад был подтвержден американской стороной - устами пресс-секретаря Байдена Псаки.

Значит, все было продумано и взвешено. Но тогда, по логике развития возникшей коллизии, должно быть развитие. Сказал «А», говори «Б». Санкционный эскалатор, ставший для нас уже будничным? Или какой-то резкий ход с претензией изменить всю партию?

Надо быть готовым к любым фортелям Вашингтона. И мы, по большому счету, уже давно готовились. Новый агрессивный ход был сделан не нами. После того, как Никита Хрущев пригрозил Америке: «Господа, мы вас похороним!», никаких подобных угроз с российской стороны не раздавалось. Но теперь отвечать придется. Иначе враги-партнеры обзовут нас «терпилами» и совсем, как говорят в определенной среде, «потеряют берега».

Скорее всего, у случившейся провокации было несколько целей. Первая - это уже упомянутая «проверка на вшивость» - проглотят или нет? Если да, то жмем дальше. Вторая - показать всем, кто в доме хозяин и имеет право внесудебного приговора: ты - вор, а ты - убийца. Третья - вбросить в международный оборот такую «характеристику» президента России, с которой потом можно работать с союзниками: ты согласен или нет? И, наконец, очевидное - «отсечь» лидера от народа, к которому, дескать американцы претензий не имеют. Уберите своего лидера, и будет у вас счастье. А за вашей страной мы присмотрим, не волнуйтесь, опыт есть…

Гадать о контрмерах (или контрсанкциях) - дело неблагодарное. Содержательную часть нашего ответа определят в ближайшее время.

Что конкретно предпримет Москва, чтобы добиться «эффекта нашатыря» для теряющего связь с реальностью Байдена, - сейчас бурно обсуждают политики, политологи, эксперты. Перестанем продавать титан для авиапрома США? Застопорим поставки наших ракетных двигателей? Высадим из наших ракет американских астронавтов? Еще больше задружим с Северной Кореей и Ираном?

«Трезвые» аналитики осаживают: перестаньте мечтать, где по экономическому весу в мире США и где - Россия? Но вспомним, что в 1975 году, когда Америка признала свое поражение в войне с коммунистическим Северным Вьетнамом, вьетнамский ВВП рядом с американским тем более не стоял.

Одна из очевидных мер, которую видят многие, - ускорение ухода от доллара. Это, без преувеличения, американцев беспокоит больше всего. Но навернувшийся в нашей жизни благодаря великовозрастному президенту-новичку Байдену кризис ведет именно к этому: его безрассудство, самоуверенность, высокомерие и наглость заставит многие страны задуматься о необходимости выйти из «зеленого рабства». Если мы подадим в этом пример, это уже будет очень больно Америке.

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