«Окрутил внучку Гурченко»: Шаляпин нашёл новую богатую наследницу

Говорят, что Шаляпин и Королева и правда давно знакомы, но артист не знал, что Елена наследница Людмилы Гурченко Фото: Игорь ПОЛЯКОВ

Прохор Шаляпин, как известно, любит не только красивых, но и обеспеченных дам. И вот, судя по всему, в поле зрения скандально певца попала очередная наследница миллионов.

На вечеринку в честь финала конкурса «Мисс queen of the world» Шаляпин приехал с внучкой Людмилы Гурченко Еленой Королёвой.

-Это моя подруга детства, - пошутил артист со сцены, представив гостям церемонии свою спутницу.

Говорят, что Шаляпин и Королева и правда давно знакомы, но артист не знал, что Елена наследница Людмилы Гурченко. Теперь уж понятно, что такую невесту Прохор не упустит.

По словам приятелей Шаляпина, это уже не первое мероприятие, где певец появляется с Еленой. До этого их видели на съёмках шоу «Звезды сошлись».

Напомним: после смерти бабушки Елене и ее покойной матери досталась ее дача и коллекция бриллиантов.

А столичная квартира актрисы отошла ее мужу Сергею Сенину, который открыл там музей Гурченко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Эта ведьма хотела меня угробить!»: 75-летняя пассия Прохора Шаляпина набросилась на Калашникову

Алла Пеняева закатила скандал перед презентацией клипа певицы (подробности).

Внучка Людмилы Гурченко: Поменяю фамилию отца на бабушкину

Елена Королева уже три года воюет с родителем за наследство актрисы (подробности).