Больше 30% нефти «Газпром нефть» добыла за Полярным кругом

Терминал ворота Арктики: «Газпром нефть» использует в Арктике уникальные технологии. Перед вами нефтеналивной терминал. Фото: «Газпром нефть»

В 2020 году «Газпром нефть» сохранила темпы развития в Арктике. Добыча на месторождениях за Полярным кругом составила 31% от всего объема добытой нефти компании.

БАЗА ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТОВ В БАРЕНЦЕВОМ МОРЕ

Крупнейший арктический актив компании – Новопортовское месторождение на полуострове Ямал. Здесь в 2020 году добыто 14,87 млн т.н.э., что на 5% выше результата 2019 года. Рост объемов обусловлен увеличением добычи и использованием попутного нефтяного газа – внедрены технологии закачки добытого газа обратно в подземные горизонты для поддержания пластового давления. В 2021 году планируется начало пуско-наладочных работ расширения установки комплексной подготовки газа (УКПГ). Мощность модернизированной УКПГ составит 15,8 млрд кубометров газа в год.

На Восточно-Мессояхском месторождении, которое «Газпром нефть» разрабатывает на Гыданском полуострове Ямала совместно с «Роснефтью», объем добычи в 2020 году вырос более чем на 10% – до 6,2 млн т.н.э (нефтяного эквивалента). Увеличение обеспечено за счет бурения новых скважин с вовлечением в разработку трудноизвлекаемых запасов, а также за счет применения цифровизации ключевых операционных процессов. В 2021 году оператор промысла - компания «Мессояханефтегаз» - продолжит поиск новых перспективных запасов в северной части Мессояхской группы месторождений.

На Приразломном месторождении в Баренцевом море в 2020 году добыто 3,27 млн тонн нефти, что на 3% больше, чем в 2019-м. В рамках проекта развития транспортно-логистической схемы проекта «Приразломное» в 2020 году «Газпром нефть» ввела в эксплуатацию в вахтовом поселке Варандей вертодром «Арктический». Объект, связывающий добывающую платформу «Приразломная» с материком, на сегодня является одним из самых технически оснащенных вертодромов за Полярным кругом. В будущем «Арктический» может стать удобной логистической базой для освоения других шельфовых проектов в Баренцевом море.

«КЛЮЧЕВОЙ ЦЕНТР ДОБЫЧИ»

Параллельно с освоением действующих активов «Газпром нефть» готовится к расширению арктического кластера за счет месторождений, разработку которых ведет «Газпромнефть-Заполярье» с «Газпромом» и его дочерними предприятиями. Так, компания планирует освоение неоком-юрских залежей Бованенковского нефтегазоконденсатного месторождения и Харасавэйского газоконденсатного месторождения на полуострове Ямал, а также ачимовских отложений и нефтяных оторочек Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения. Дополнительно в портфель арктических проектов компании входят Ачимовские нефтяные залежи Ямбургского месторождения, нефтяные оторочки Песцового, Ен-Яхинского и Западно-Таркосалинского месторождений, также разрабатываемые на основании долгосрочных рисковых операторских договоров

В рамках освоения Надым-Пур-Тазовского региона ЯНАО в 2021 году начнется полномасштабная разработка Тазовского месторождения.

«Месторождения, расположенные за Полярным кругом, принесли компании порядка трети совокупного объема добычи. Со временем эта доля будет только расти как за счет развития действующих промыслов, так и благодаря расширению ресурсной базы в Заполярье. Значимой точкой роста в новом десятилетии для нас станет освоение газоконденсатных залежей гигантских месторождений Ямала – Бованенковского, Харасавэйского и Уренгойского. Поэтому Арктика и в дальнейшем будет оставаться ключевым центром нашей добычи. Мы продолжим поиск новых возможностей развития в регионе и внедрение технологий, повышающих эффективность работы в суровых условиях», - резюмировал Вадим Яковлев, заместитель генерального директора «Газпром нефти» по разведке и добыче.