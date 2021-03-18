За что песню Манижи проверяет СК: Клип Russian Woman признали "дисфорическим высмеиванием русских женщин"

Песню для «Евровидения-2021» просят проверить на предмет оскорбления национальных чувств. Фото: Максим ЛИ

Прошедший год был непростым. Пандемия, пожары в Австралии, локальные геополитические конфликты, протесты и митинги, падение цен на нефть, захват Белого дома в США, утечка дизельного топлива в Норильске и массовая гибель животных на Камчатке. Но все это были лишь цветочки. В марте 2021 года стало известно, что певица Манижа Сангин поедет на «Евровидение» в Нидерланды представлять Россию. И вот тут устои государства пошатнулись.

После десяти дней непрекращающегося залпового огня по несчастной (и наверняка уже десять раз пожалевшей об этой затее) артистке в дело пошли... «Ветеранские вести». Как указано на сайте издания, это «современное информационно-аналитическое СМИ, объединяющее авторов и читателей по таким тематикам и направлениям, как ветеранское движение, аналитика, безопасность, закон, инновации, история, коррупция, общество, политика, оборона и экономика».

«ВВ» провели тщательную комплексную экспертизу (психолого-юридико-лингвистическое исследование), в ходе которой доктор юридических наук Игорь Понкин и доктор психологических наук Виктор Слободчиков всерьез изучали клип песни Russian Woman на предмет наличия правонарушений, предусмотренных российским законом.

— В рамках проведенного психологического (и психолого-лингвистического) анализа были использованы методы психо-семантического анализа, контент-анализа и другие методы, — указано на сайте издания. — В рамках проведенного правового и юридико-лингвистического анализа были использованы методы текстологического, лексического, лингво-семантического и логического анализа, ряд иных методов.

Сцены клипа и «высказывания исполнительницы» фиксировали с помощью часов с секундомером. И вот к какому выводу пришли: «субстрат послания» Манижи состоит в «намеренно издевательском, пейоративно оскорбительном, дисфорически высмеивающем пародировании обобщенного, собирательного (заведомо ложно формируемого этим номером) образа русской женщины (экстраполируемого на всех русских женщин)».

А демонстрация такого безобразия в Youtube, по мнению докторов наук, нужна для того, чтобы сформировать у «нероссийской части» аудитории «уничижительно-негативный, культурно-сниженный образ представителей русского народа». Вот как.

Особенно экспертов потряс визуальный облик певицы и «нелепый» головной убор Манижи в клипе («странный гибрид платка и чалмы») — ведь «ношение явно несуразной одежды, выглядящей абсурдно, вызывающе неряшливо и абсолютно безвкусно» никак не присуще русским женщинам. Более того, некоторые элементы костюма певицы сравнили с одеждой, которую выдавали узникам концлагерей фашисты: «огромными желтыми буквами на смеси суржика с английским языком написано, что это русская женщина («рашн woman», последняя буква выглядит на видеозаписи невнятно), что, помимо всего прочего, вызывает аллюзии к обязательным для ношения евреями в нацистском Третьем Рейхе желтым шестиконечным звездам на одежде».

Текст песни и гротесковая артистическая манера певицы так же вызвали оторопь у «Ветеранских вестей». «Многократное эпатирующее, безобразное гримасничанье, в том числе будто бы комичное, а в действительности более чем странное выпучивание (вытаращивание) глаз М.Д. Сангин», «ужимки и гримасы», как выяснила экспертиза, создает «явные аллюзии к образам умственно-неполноценных, явно ненормальных лиц с признаками психических и поведенческих отклонений».

То есть, другими словами, русских женщин выставляют не только уродливыми и совсем не стильными, но и умственно-отсталыми! Клип Russian Woman, подчеркивают эксперты, создан для того, чтобы показать аудитории «Евровидения» заведомо искаженный образ русской женщины, которую якобы олицетворяет Манижа: «издевательски денигративное поношение национальной культуры».

Особо подчеркивается и национальность соавторов Манижи — композиторов Ори Авни и Ори Каплан — и, по мнению авторов экспертизы, это тоже относится к разжиганию розни, а точнее «дестабилизацию русско-еврейских и христианско-иудаистских отношений, провоцирует и возбуждает религиозные и национальные рознь, ненависть и вражду между русскими и евреям».

В связи с этим «Ветеранские вести», называя выступление певицы «продуманной акцией», просят Следственный комитет России проверить клип Russian Woman на признаки нарушения ст. 282 УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и прекратить «длящееся преступление».

Представитель СК РФ Светлана Петренко подтвердила, что обращение с жалобой на песню Манижи для «Евровидения-2021» получено.

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