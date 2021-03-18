Отказаться от самой проблемной упаковки призвали операторы и переработчики

На Втором международном форуме-выставке «Чистая страна» прошла сессия о сокращении и переработке отходов «Миссия выполнима: как сократить образование отходов». Организаторы пригласила к диалогу всех участников цепочки движения упаковки, чтобы обсудить отказ от неперерабатываемой и одноразовой тары. Модератор сессии - Алена Юзефович, директор по устойчивому развитию Московской школы управления Сколково.

Производители, представители торговых сетей и доставки, компания-оператор и переработчики говорили об эффективной модели предотвращения отходов: как остановить поток упаковочного мусора, какие шаги зависят от бизнеса, от государства, а что могут сделать сами жители, чтобы сократить рост полигонов, и как вывести на первое место превентивную стратегию необразования отходов.

Исследование морфологии сухих отходов, проведенное ГК ЭкоЛайн показало, что на различную упаковку приходится до 80-90% этого потока. 55% этой упаковки – пластиковая, и только лишь половину этого пластика можно переработать. Рециклингу остального мешает огромная номенклатура упаковки, псевдоэкологичные решения, неперерабатываемые материалы в упаковке и неустойчивая модель маркетинга производителей – обо всем этом рассказали представители заводов переработки Пларус и Рециклен.

Оптимальный выход – отказ от упаковки, которая не может вернуться на новый цикл использования. Эксперты озвучили самые проблемные из этого перечня – пакеты-майки, подложки из вспененного полистирола, бутылки с термоусадкой. Они практически не перерабатываются, но по статистике находятся в лидерах по уровню потребления, миллиардами поступая на полигоны.

О готовности внедрять устойчивые упаковочные решения и менять отраслевой стандарт заявили производители упаковки, представители торговых сетей и доставки. Компании рассказали об уже реализованных кейсах – от использования вторичного пластика в производстве упаковки до организации собственной системы сбора на утилизацию.

Многие из этих проектов не только отвечают растущему запросу потребителей на экологичность, но и помогает бизнесу существенно сэкономить. Опыт показывает, что даже при глобальной ротации упаковки затраты снижаются не менее, чем на 50% благодаря сокращению номенклатуры, отказу от лишних элементов (пластиковых приборов, трубочек и др) – данные Кухни на районе.

Участники обсудили рекомендации для торговых сетей и служб доставки, в которых изложены главные признаки правильной упаковки, так называемого «честного пластика»: узнаваемость упаковки, стандартный материал, унифицированная номенклатура, понятная и доступная переработка. Это поможет ее эффективной выборке на этапе сортировки, вернет ресурсы в хозяйственный цикл, а в итоге – сократит объемы захоронения.