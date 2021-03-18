Россияне стали чаще скрывать зарплаты от супругов

Спрашивать о зарплате неприлично! Так считает каждый третий россиянин. А каждый пятый из нас старается вообще никому не рассказывать о своих доходах.
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Спрашивать о зарплате неприлично! Так считает каждый третий россиянин. А каждый пятый из нас старается вообще никому не рассказывать о своих доходах. Это выяснили аналитики SuperJob, опросив несколько тысяч россиян.
А что самое интересное, многие из нас скрывают размеры своих зарплат даже от собственных супругов. И таких становится все больше. В 2019 году любителей делать заначки было 12%, в 2021-м - уже 15%.
Откуда такая неискренность в отношениях с самым близким человеком? Семейный психолог Анна Девятка объясняет это тем, что взгляд на семейные отношения в последнее время изменился. Стало больше гражданских браков, люди живут вместе, делят быт, но один из супругов тайком делает накопления на случай разрыва. А многие просто стесняются говорить о деньгах. Отсюда и скрытность.
- Разговор про деньги всегда требует смелости и прямолинейности, - комментирует Анна Девятка. - Людям приходится садиться, считать деньги, планировать совместные дела, обсуждать потребности каждого из них. И тут возникает проблема: многие женщины стесняются сказать, что им что-то надо, а мужчины вообще не понимают, чего они могут хотеть. Поэтому про деньги им проще не говорить или скрывать их количество.
Если же вы решили завести разговор о деньгах со своей скрытной половиной, психолог предупреждает: скорее всего, вывести ее на откровения с первого раза не получится. И со второго тоже.
- Нужно запастись терпением и спокойствием, научиться задавать один вопрос несколько раз по-разному, чтобы человек понял серьезность ваших намерений, - говорит Анна Девятка. - Неплохо будет подготовить доказательства, что супруг что-то от вас скрывает - например, записать его траты, которые он не мог бы себе позволить при «официально озвученной» получке.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Кто из вашего близкого окружения знает размер ваших доходов?
Моя вторая половина - 51%
Родители - 41%
Друзья - 24%
Никто - 19%
Прочие родственники - 10%
Другое - 3%
Затрудняюсь ответить - 7%
Знает ли ваша вторая половина, сколько вы зарабатываете?
Да - 80%
Нет - 15%
Затрудняюсь ответить - 5%
Допустимо ли интересоваться размером заработка?
Да, всех друзей и близких - 11%
Только некоторых друзей и близких - 40%
Недопустимо - 31%
Другое - 4%
Затрудняюсь ответить - 14%
По данным SuperJob.
Рассказывая о величине своего заработка, вы скорее испытываете...
Положительные эмоции - 9%
Отрицательные эмоции - 26%
Ничего не испытываю - 25%
Другое - 3%
Я никому не рассказываю о величине своего заработка - 25%
Затрудняюсь ответить - 12%
По данным SuperJob.
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