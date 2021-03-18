«Единая Россия» предлагает трудоустраивать выпускников, поддерживать самозанятых и инвалидов

18 марта «Единая Россия» организовала широкое общественное обсуждение законопроекта о занятости по всей стране, в котором приняли участие представители Министерства труда, главы регионов и профсоюзов. Итоги обсуждения будут отражены в поправках ко второму чтению документа, которое состоится в апреле.

СЛУЖБУ ЗАНЯТОСТИ ОЦИФРУЮТ

Секретарь Генсовета партии Андрей Турчак отметил, что работу центров занятости необходимо модернизировать. Они должны стать удобными и клиентоориентированными учреждениями. Речь по сути идет о создании цифровой службы занятости населения – в том числе с помощью портала «Работа в России». Все работодатели с численностью сотрудников более 25 человек будут обязаны размещать на портале информацию о своих вакансиях, потребностях в работниках и условиях их привлечения, а также о специальных рабочих местах для инвалидов.

«Полагаю, что в дальнейшем возможности портала «Работа в России» надо расширять. Чтобы с его помощью можно было подавать заявления на обучение, подтверждать подлинность образовательных дипломов, проходить видеоинтервью», - пояснил Андрей Турчак.

Политик предложил расширить и категории тех, кому требуется помощь с поиском работы. В первую очередь, речь идет об инвалидах. Работодатели будут получать налоговые льготы только по факту их найма.

В число тех, кто испытывает трудности в поиске работы, нужно включить и выпускников вузов в возрасте до 25 лет. Сейчас же помощь оказывается выпускникам профтехучилищ в возрасте от 18 до 20 лет, которые ищут работу впервые. Это предложение поддержали представители профсоюзов. Инициатива «Единой России» гарантирует право выпускников на первое рабочее место и будет способствовать реализации поручения президента России Владимира Путина о содействии трудоустройству выпускников высших учебных заведений.

ПОВЫСИТЬ МОТИВАЦИЮ К ОБУЧЕНИЮ

Также в «Единой России» предлагают сохранять выплаты официальным безработным в период профобучения. Это даст дополнительную поддержку гражданам, которые стоят на учете в службах занятости, и повысит их мотивацию к обучению.

«Безработный на период профессионального обучения снимается с учета, лишается пособия и получает стипендию. Мы предлагаем не снимать безработного с учета на период профессионального обучения», - пояснил первый замруководителя думской фракции «Единой России» Андрей Исаев. Услуги служб занятости нужно предоставлять и самозанятым, считают в партии. Сейчас это не предусмотрено в законе.

Помимо этого, должна появиться возможность заверять электронное обращение в службу занятости простой цифровой подписью. Инициативу поддерживают в Минтруда и уверены, что предоставление услуг центров занятости должно осуществляться в том числе в электронной форме и быть максимально простым для граждан.

Напомним, 18 февраля 2021 года «Единая Россия» внесла в Госдуму поправки в закон о занятости. Разработать их поручил Председатель партии Дмитрий Медведев. Это стало вторым этапом изменения трудового законодательства и защиты прав работников. На встрече с Владимиром Путиным руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов назвал поправки в закон о занятости приоритетом в работе фракции. Глава государства поручил партии проработать вопрос определения стандартов центров занятости на федеральном уровне вместе с Правительством.