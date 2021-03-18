Женщина хранила бургер и картошку фри из Макдоналдса 17 лет, чтобы проверить, что с ними случится

Американка показала детям "древний" фастфуд. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Все мы любим фаст-фуд, и знаем, что для организма это не самая здоровая еда. Сколько бы рестораны быстрого питания ни рассказывали о натуральности, свежести и полезности (ну ладно, не слишком большой вредности), верить в это получается не всегда.

Американка решилась на необычный эксперимент – посмотреть, что же случится с бургером и картошкой-фри из Макдональдса через несколько лет. Уж не знаем, с чего все начиналось – она предвидела, что спустя лет 15 появятся социальные сети, и она получит свою минуту славы, или все-таки кто-то вспомнил о заказе только спустя неделю.

Как бы то ни было, бургер и картошка в фирменной упаковке пролежали в семье около 17 лет – женщина рассказывает, что оформила заказ еще в апреле 2004 года. Но в 2021-м семья решила наконец-то заглянуть, что же случилось с продуктами. И результат удивил!

На видео женщина открывает шуршащий мешочек и достает самый дешевый гамбургер из меню Макдональдса. Продержался он вполне бодрячком – немного уменьшился в размерах, затвердел и слипся.

Внешне картошка выглядит вполне неплохо. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Пахнет не очень, - подвел итог один из сыновей женщины. Но других признаков пропавшей еды не обнаружено – продукты выглядят так, как будто их заказали буквально неделю назад.

Через пару дней блогер снова решила всех удивить и показала наггетсы, заказанные чуть позже – в ноябре 2005 года.

- Фу, воняет, - сказала дети. Наггетсы немного уменьшились в размерах, но на этом все изменения закончились.

Конечно же, без обсуждения в сети не обошлось. Одни уверены, что бургер и картошка будут как новенькие после пары минут в микроволновке, другие радуются, что с ними за 17 лет произошло куда больше событий, а третьи удивляются, что все так любят фаст-фуд, но беспокоятся о безопасности вакцин от ковида.

Американский Макдональдс, кстати, уже успел отреагировать на видео: на официальном сайте они рассказали, что их еда разлагается, как положено, но для этого нужен определенный процент влаги.

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