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Наука18 марта 2021 18:55

К Земле несется полуторакилометровый астероид - самый крупный и быстрый в 2021 году

В NASA сообщают: астероид будет рядом 21 марта. И успокаивают, что пронесет
Владимир ЛАГОВСКИЙВладимир ЛАГОВСКИЙ
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Астрономы ждут солидного гостя.

Астероид 231937 2001 FO32 считается потенциально опасным. Потому что он летает вокруг Солнца так, что время от времени «перебегает дорогу» нашей планете – пересекает её орбиту. Очередное пересечение состоится в ближайшее воскресенье 21 марта 2021 года. На минимальном расстоянии от Земли небесное тело окажется в 19 часов 3 минуты по московскому времени. Но пролетит довольно далеко от неё – примерно в 2 миллионах километрах. Это в 5 с лишним раз дальше, чем до Луны.

Специалисты NASA уверяют, что 231937 2001 FO32 будет самым крупным астероидом из числа тех, которые оказывались и еще окажутся в окрестностях Земли в нынешнем году. Он и самый быстрый – двигается в нашу сторону со скоростью 34 километра в секунду (124000 ум/час).

Такие глыбы давно к нам не залетали.

Столь высокая скорость – в 3 раза превышающая скорость многих других астероидов – обусловлена тем, что космический визитер летит к Земле под очень большим углом – в 39 градусов. Так наклонена плоскость его орбиты к плоскости земной орбиты.

Схематическую интерактивную анимацию, которой NASA иллюстрирует движения 231937 2001 FO32 и планет, можно посмотреть тут и узнать, где астероид находился в недалеком прошлом и где он окажется в ближайшем будущем.

Орбиты астероида и планет: положение за день до сближения на минимальное расстояние с Землей.

В NASA, кстати, обещают, что воскресный визитер будет виден в любительские телескопы. Но рассмотрят его главным образом наблюдатели в Южном полушарии и те, которые находятся в низких широтах Северного.

А профессиональные астрономы надеются рассмотреть рядом с 231937 2001 FO32 еще одно небесное тело – небольшой спутник. Ведь почти все астероиды хотя бы километрового размера летают в сопровождении. И приближающийся может.

Скорее всего удастся определить и точные размеры визитера. Пока они известны лишь приблизительно. Высоту астероида астрономы оценивают в пределах километра-полутора или чуть больше, толщину - в 440-680 метров.

Астрономам-любителям в помощь: путь астероида по звездному небу.

Астероид 231937 2001 FO32, обнаруженный в 2001 году, совершает оборот вокруг Солнца за 810 дней. Следующее его сближение с Землей ожидается в 2052 году. Но и оно не предвещает беды. Астероид опять пролетит мимо и окажется еще дальше – на расстоянии 2,8 миллионов километров от нашей планеты.

А что потом? Ответ на этот вопрос дадут наблюдения, запланированные во время нынешнего сближения.

Наука: Клуб любознательных