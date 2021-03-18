Илья Разбаш: мы наконец начали ощущать связь нашего поведения и состояния водоемов

Гостем открытой студии «Комсомольской правды» на форуме «Чистая страна» стал директор Центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды России Илья Разбаш Фото: Андрей Минаев

Гостем открытой студии «Комсомольской правды» на форуме «Чистая страна» стал директор Центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды России Илья Разбаш. С ним мы поговорили о ключевых задачах по сохранению водных ресурсов, которые сегодня стоят перед Россией и ее жителями.

- Часто ли на форуме говорят о водных ресурсах, и какие связанные с водой темы занимают умы руководителей и экспертов?

- В первую очередь, отмечу, что внимание к водным ресурсам сегодня — это тренд в масштабах всего мира. Объясняется это тем, что уже завтра, в историческом смысле, вода будет в глобальном дефиците. Можно ссылаться на британских ученых, на исследования ООН, но мы даже в России — второй по объемам пресной воды стране в мире — видим, что изменения климата, так или иначе, влияют на количество воды в наших реках и озерах. Поэтому в ходе дискуссий специалисты говорили, в основном, о сохранении ресурса, о бережном отношении к нему в будущем. Обсуждали новые технологии, совершенствование мониторинга, выявление новых видов загрязнений, ситуацию на трансграничных водных объектах. Резюме: этот форум — отличная возможность обсудить весь спектр задач водохозяйственного комплекса.

- Чтобы отношение было действительно бережным, начать беречь воду должны абсолютно все. Как правильно вести пропаганду рачительного водопользования?

- Заместитель председателя правительства России Виктория Валерьевна Абрамченко на церемонии открытия форума обратила внимание на вопросы, связанные с качеством воды, в том числе питьевой. Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Александрович Козлов поручил принять участие в разработке нового федерального проекта по экологическому просвещению, опирающемся на науку, ориентированном, конечно, на школьников и студентов. Это крайне интересная тема. Полагаю, нам удастся объединить практики, которые существовали до этого. Мои коллеги наработали значительный опыт по пропаганде бережного отношения к воде среди детей. С младшего возраста дети участвуют в конкурсах рисунков, посвященных водным объектам. Став старше, получают на уроках новые знания о воде. Причем, это специфические занятия, которые выходят за рамки школьной программы. Это не насаждение непонятных навыков: мы действуем так, что заинтересовываем и преподавателей, и детей в том, чтобы внимательнее относиться к одному из самых ценных ресурсов для жизни. В вузах Федеральное агентство водных ресурсов проводит эко-квесты, поддерживает множество конкурсов. Наша акция по уборке мусора с берегов «Вода России», которая объединяет около миллиона человек в год, — это тоже самая яркая пропаганда бережного отношения к воде и природе в целом. Государство четко понимает свои задачи и ответственность в вопросах воспитания правильного отношения к воде, и усилия в этом направлении будут продолжены. И, конечно, без поддержки со стороны населения работа государства будет менее эффективной.

- В этом году в рамках акции «Вода России» запланировано более десяти тысяч мероприятий...

- Десять тысяч девятьсот семьдесят, если быть точным. Это количество заявок. Самая большая заявочная кампания за все 6 лет существования. Акция, напомню, сугубо волонтерская, никаких расписаний нет, в непогоду люди не выходят, все должно соответствовать условиям безопасности и комфорта. В прошлом году было 9 тысяч заявок и мы провели одиннадцать с половиной тысяч мероприятий. И это несмотря на пандемию и продолжительное ограничения передвижения. В этом году выйти на очистку берегов хотят чуть более миллиона граждан. Колоссальная цифра, поэтому нам необходимо подготовить инфраструктуру, договориться с региональными операторами по обращению с ТКО о вывозе собранного мусора. В регионах, где созданы условия для сортировки отходов, весь собранный на берегах мусор становится вторсырьем. Мы часто распределяем волонтеров на группы: кто-то ищет пластик, кто-то стекло… Все это проходит в игровой форме. Компании-переработчики в полном восторге от результата — и тоже, как правило, выходят на уборку берега, причем всем коллективом.

- Хороший пример системной работы...

- Эта системность повышает ответственность и вовлечение в экологическую деятельность. Конечно, силами волонтеров мы весь мусор в стране не соберем. Да это и не требуется. Важно установить общественный контроль на территории, где прошла акция. Те чуть более 6 миллионов человек, которые уже приняли участие в «Воде России», стали нашими амбассадорами и активно пропагандируют бережное отношение к воде. Люди видят, что берег стал чище. Им это нравится, они наконец, начинают осознавать связь между своим поведением и чистотой водоема и его берегов.

- Получается ли вести эту пропаганду среди тех, кто живет непосредственно на берегу? К сожалению, у нас часто бывает, что местные жители относятся к природному богатству как к собственности - и первыми нарушают все нормы.

- Именно с ними мы и стараемся работать в первую очередь — с местными жителями, местными активистами. Ситуация везде разная: есть места, где местные, наоборот, устали бороться за чистоту с теми, кто приезжает издалека. В Уфе наши коллеги запустили проект по установке в местах отдыха интересных табличек. На них написано «Привез – забери», все просто. Недавно коллеги провели исследование на содержание микропластика в реках Волго-Донского бассейна, в Цимлянском водохранилище. Оказалось, что значительная часть пластика — это фрагменты бытового мусора и, в частности, одноразовой посуды, которую можно легко увозить с собой. Напоследок приведу одну цифру. Ежегодно мы вывозим с берегов десять тысяч КаМАЗов мусора. Именно столько отходов мы вываливаем на наше будущее и на здоровье наших детей. Невыброшенный мешок мусора на берегу — это наш вклад в здоровье потомков.