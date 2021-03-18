«Похоронили заживо»: Виктория Боня легла в гроб на дне рождения дочери

Виктория Боня. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Виктория Боня обожает свою дочку Анджелину и готова ради на нее на все. Даже лечь в гроб: именно это телеведущая сделала во время дня рождения наследницы. Шокирующим видео Боня поделилась в сторис Инстаграма.

Виктория рассказала, что ее дочь Анджелина-Летиция захотела отметить 9-летие вечеринкой в ситле Helloween. Боня возражать не стала и обеспечила дочку всем необходимым для праздника: костюмами, аксессуарами, угощением. Виктория приняла активное участие в организации дня рождения Анджелины и сама нарядилась в костюм ведьмы. Телеведущая заказала даже гроб, в который она улеглась в разгар праздника.

Боня устроила дочке вечеринку в стиле Хэллоуина. Фото: Инстаграм.

- Кто мечтал, чтобы меня похоронили заживо? Ваша мечта сбылась, - сообщила Боня в видео и попросила, чтобы над ней закрыли крышку гроба.

Экс-участница «Дома-2» поинтересовалась у поклонников, смогли бы они повторить ее «подвиг» и полежать в гробу. Очевидно, что Виктория совсем не суеверна, ведь многие актеры и телеведущие опасаются играть роли покойников, считая, что это может как-нибудь "аукнуться" им в реальной жизни.

Телеведущая легла в гроб. Фото: Инстаграм.

Вместе с дочкой Боня сейчас живет в Монако, где они окончательно обосновались около года назад. Расставшись с гражданским мужем Алексом Смерфитом, модель сначала вместе с Анджелиной переехала в Великобританию и попробовала жить в Лондоне. Однако дождливая лондонская погода не понравилась Анджелине, и мама с дочкой снова вернулись в Монако.

В столице княжества Монте-Карло телеведущая обзавелась апартаментами с видом на Средиземное море, расположенными прямо над пляжем. Главное достоинство жилища модели – огромная терраса. Ее размеры впечатляют: 120 квадратных метров, что, по словам Бони, даже больше, чем нужно. Благодаря удачному расположению терраса выходит одновременно и на море, и на горы.

Боня спросила подписчиков, готовы ли они повторить ее "подвиг". Фото: Инстаграм.

В Монте-Карло она перебралась не только из-за теплой погоды, но и из-за бывшего мужа. Последние три года Алекс боролся с болезнью Лайма, и Виктории хотелось, чтобы дочь в этот трудный момент была рядом с отцом. Экс-супруги сохранили хорошие отношения, и Боня часто проводит с родственниками бывшего мужа семейные праздники.

Анджелина посещает частную школу в Монако, и Виктория, как примерная мама, ежедневно забирает ее с уроков. По ее словам, ученики крайне редко пропускают занятия, поскольку в элитных школах Монте-Карло за прогулы штрафуют. Девочка учит три языка сразу - английский, французский и русский.