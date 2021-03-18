Закон, контроль и наилучшие доступные технологии

Глава Представительства ГИЦ в РФ Юлия Грищенкова Фото: Андрей Минаев

Немецкое общество по международному сотрудничеству (GIZ GmbH) более 40 лет работает в сфере устойчивого развития. За эти годы в компании накоплен огромный опыт реализации международных проектов по разным направлениям, среди которых экология занимает значительную нишу. И это оправданно. Реальных результатов в борьбе за чистоту окружающей среды мы сможем добиться лишь вместе с другими странами. Как издавна принято говорить на Руси – всем миром.

GIZ – один из самых авторитетных участников II Международного форума-выставки «Чистая страна» по теме реформы системы обращения с отходами. За последние годы экспертами проделана огромная работа, о конкретных практических итогах которой мы и поговорили с главой российского представительства Юлией Грищенковой.

- В настоящее время мы реализуем два больших проекта в РФ, - рассказала Юлия Вячеславовна. - Один из них - по обращению с отходами. Мы запустили его одновременно с реформой соответствующей отрасли и начали работать вместе с нашими российскими партнерами - Министерством природных ресурсов и экологии РФ, публично-правовой компанией «Российский экологический оператор» и Ассоциацией «Чистая страна». Для демонстрационных проектов на местах были выбраны три пилотных региона - Воронеж, Калуга и Курск.

По словам Юлии Грищенковой, сам проект разбит на 3 направления:

- работа с органами государственной власти в плане доработки изменения законодательной и нормативной базы, чтобы выстроить понятные границы для работников и участников отрасли;

- демонстрационные проекты в пилотных регионах, где эксперты проекта консультируют региональные и муниципальные власти, и в том числе представляют им немецкий опыт организации отрасли обращения с отходами;

- повышение квалификации и просветительская деятельность - публикация различных научных и прикладных статей, брошюр для детей по грамотной сортировке мусора, производство социальной рекламы, которую GIZ бесплатно предоставляет своим партнерам для некоммерческого использования.

Несмотря на то, что проект еще только завершает первую фазу своего развития, в его копилке уже есть важные достижения.

- Прежде всего, в сфере рекомендаций для законодательной базы, - отметила Юлия Грищенкова. - Был проведен масштабный анализ законодательной базы Германии и России. Это труд порядка 500 страниц, который делался по договору финансирования с УралНИИ «Экология» (подведомственная организация Минприроды). И на основе этого труда, я думаю, частично были и будут привнесены какие-то новеллы в нормативную базу российского законодательства в сфере обращения с отходами. Второй значимый результат – это работа в пилотных регионах. Анализ территориальных схем обращения с отходами и конкретные демонстрационные проекты в двух муниципальных образованиях Воронежской области – в городском округе Нововоронеж и в сельском округе Рамонский район, где мы на основании определенных аналитических разработок создали два модельных концепта, которые уже внедряются и сопровождаются не только аналитической бумажной работой, но и поставкой оборудования в виде мусоровозов и контейнеров. Теперь эти муниципалитеты обеспечены техникой для организации раздельного сбора, в том числе и за счет средств проекта.

Помимо вышеперечисленного, эксперты российского представительства GIZ создали два учебно-методических комплекса для специалистов сферы обращения с отходами. Слушателями курсов по этим УМК стали около 900 человек. Ведется также работа с детьми. Более 2000 ребят посетили «зеленые уроки». А 200 преподавателей прошли методические семинары и могут теперь донести детям необходимые экологические знания.

Еще одно направление работы GIZ – поддержка внедрения принципов наилучших доступных технологий (НДТ).

- НДТ — это европейский принцип, введенный директивами Евросоюза несколько десятков лет назад, - объясняет Юлия Грищенкова. - Германия была одной из первых стран в их внедрении. Наилучшие – самые передовые, доступные – те, что как минимум в двух местах уже реально работают. То есть это не какие-то экспериментальные образцы, а реальные технологии, направленные на то, чтобы загрязнение окружающей среды через промышленные производства было сведено к минимуму. Мы активно участвовали во внедрении этой системы в России. Очень рады, что смогли плотно поработать с профильным департаментом Минприроды России и Российским бюро наилучших доступных технологий. В начале проекта для работы были выбраны пилотные отрасли: горнодобывающая, цементная и нефтехимическая. Более всего мы продвинулись в цементной промышленности, несколько предприятий которой, в том числе с помощью методической поддержки проекта, в прошлом году получили комплексные экологические разрешения.

По завершении беседы мы попросили Юлию Грищенкову назвать основные условия, которые как можно быстрее приведут россиян к осознанной экологической политике в промышленном секторе.

Итак:

1. И для участников рынка, и для промышленных предприятий должны быть созданы понятные законодательные и нормативные рамки - что можно, а что нельзя.

2. Достаточно высокие штрафы тем, кто сделал то, что нельзя, четкий учет и контроль. В частности, в системе НДТ как раз один из элементов возможности получения комплексного экологического разрешения – внедрение непрерывного автоматизированного контроля. Когда широкой общественности будет доступна информация о выбросах и сбросах промышленных предприятий конкретного региона.

3. Дальнейшая разработка государственных стимулов внедрения наилучших доступных технологий и модернизации производства, если это положительным образом влияет на экологию.

GIZ – германская государственная компания, оказывающая поддержку правительству ФРГ при реализации задач в сфере международного сотрудничества, а также в сфере содействия устойчивому развитию по всему миру. Постоянное московское представительство GIZ работает в Российской Федерации с 1996 года и реализует по поручению Правительства Германии в сотрудничестве с Правительством России проекты в образовательной, культурной, экономической и экологической сферах. Экологические проекты GIZ в России – «Климатически нейтральное обращение с отходами в РФ» (www.otxod.com) и «Климатически нейтральная хозяйственная деятельность: внедрение НДТ в РФ» (www.good-climate.com).