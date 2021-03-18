В России заговорили о частных лесных владениях. Фото: Shutterstock

В России заговорили о частных лесных владениях. «Может ли быть частным российский лес?» - именно на такую тему 18 марта прошли в Госдуме парламентские слушания.

Не поверите, но теоретически иметь свой частный лес в России можно еще с сентября 2020 года. Тогда появилось постановление правительства, по которому лес на заброшенных сельхозземлях перестал считаться нарушением: можно растить его дальше, уже на законных основаниях, и использовать в коммерческих целях (например, продавать древесину). Надо только подать уведомление о своем желании выращивать на сельхозучастке именно деревья.

Сейчас в постановление собираются внести изменения — ужесточив порядок выращивания леса на сельхозземле. В связи с чем и возникли дискуссии вокруг «частных лесов в России».

Какие реальные претензии есть к «частному лесу», «КП» попыталась выяснить у председателя комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Госдумы Николая Николаева.

- Постановление правительства в нынешнем виде действительно создало ряд сложностей.

Во-первых, оно позволяет нерадивым собственникам сельхозземли уходить от ответственности за нецелевое ее использование. Сейчас любой владелец сельхозземли, если он не хочет заниматься сельским хозяйством, может заявить, что у него будет лес, и отделаться от ответственности. И это при том, что государство на протяжении уже нескольких лет предпринимало серьезные усилия по изъятию таких земель у нерадивых собственников и по включению ее в сельхозоборот, - заявил «КП» депутат. - Вторая проблема — возможность легализации незаконно заготовленной древесины, якобы она заготовлена на сельхозземлях. До тех пор, пока не будут закрыты эти две лазейки, я считаю, что есть повод для беспокойства. Сейчас, после наших возражений, правительство ведет работу, создана соответствующая рабочая группа по исправлению и по внесению поправок в это постановление.

- Всемирный фонд дикой природы и ряд других организаций говорят о том, что новые поправки вообще все забюрократизируют и лишат россиян возможности выращивать лес…

- Иностранные организации активно пропагандируют идею частных лесов в России. Мы провели парламентские слушания: подавляющее число и специалистов, и представителей бизнеса, и регионов говорили о том, что не должно быть у нас частных лесов. Теперь что касается самой возможности для граждан выращивать лес. У нас большое количество лесных земель, которые пустуют. Это земли лесного фонда, но на них реально нет леса. Предложение нашего комитета — сделать так, чтобы желающие выращивать лес могли в упрощенном порядке на определенных условиях получать такие пустующие земли лесного фонда. Пусть там ведут плантационное хозяйство. А на сельхозземлях лучше выращивать сельхозпродукцию, в целях повышения продовольственной безопасности.

СПРАВКА «КП»

Почему «частные леса» решили выращивать на сельхозземле, а не в лесу

Земли лесного фонда, по нынешнему российскому Лесному кодексу, могут находиться только в государственной собственности. Для какой-либо хозяйственной деятельности — в рамках той, что разрешена лесным законодательством, - их можно выделять только в аренду.

Лес, который вырос на сельхозземлях, к лесному фонду не относится. Именно поэтому он формально может быть «частным» - положения законодательства тут другие. Однако лес на сельскохозяйственной земле до сентября 2020 года грозил владельцу штрафом за нецелевое использование такого участка.

Сельхозземля «с лесом» — на самом деле большая российская проблема. Как правило, речь идет о заброшенных участках.