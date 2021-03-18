Полицейские в США раздают друзьям карточки, «искупающие» мелкие нарушения

Подобные «выручай-карты» выдают полицейские профсоюзы и ассоциации детективов.

Всем знакома сцена из старых голливудских фильмов, когда патрульный полицейский останавливает водителя за мелкое нарушение правил дорожного движения, оба улыбаются, а провинившийся просит копа «ограничиться предупреждением». Ну или, если за рулем обворожительная блондинка, просто забыть об эдакой мелочи как превышение скорости. Естественно, чары действуют и лихач или лихачка продолжают свой путь без наказания.

Но реальная жизнь в данном случае не сильно отличается от картинки на экране — в США действительно можно избежать штрафа за нарушение ПДД.

Достаточно иметь в бумажнике карточку «друга полиции» - специальный пластиковый купон «Благотворительной ассоциации патрульных» (Patrolmen's Benevolent Association card или просто PBA card), - пишет американское сетевое издание «Vice».

Эти «вездеходы» даже прозвали карточками «Бесплатный выход из тюрьмы» по аналогии с одноименным бонусом из популярной настольной игры «Монополия». Конечно, от двухкратного превышения скорости или езды по встречной полосе, подобный «членский билет» не спасет, но от перестроения через сплошную, проезда на красный свет, объезда пробки по резервной полосе или штрафа за неработающий габарит — вполне.

Выдают такие «выручай-карты» полицейские профсоюзы и ассоциации детективов. Копы могут вручить заветный пластик своим «благонадежным» знакомым или работникам фирм, сотрудничающих с полицией, например, поставщиков оборудования. И, хотя официально действующая год «визитка», и не дает ее обладателю никаких преимуществ, являясь простым рекламным инструментом «связи с общественностью», у нее есть и вторая, «скрытая» функция.

Нередко достаточно предоставить ее другому сотруднику полиции, сообщив кто и при каких обстоятельствах вам ее выдал — и упомянутый сюжет из голливудского фильма происходит наяву.

Тем более, что в последние годы подобные «удостоверения благонадежного гражданина» стали выдавать практически бесконтрольно, а отдельные предприимчивые граждане - и вовсе наладили их продажу в интернете. Действительно 50 долларов, заплаченных за подобный «вездеход», могут стать весьма выгодным вложением, особенно учитывая размер штрафов в США.

Возник уже настоящий черный рынок. В одном только штате Нью-Йорк официально выпущено 480 тысяч подобных карточек. Наберется ли там столько благонадежных жителей?

И все бы хорошо, но на волне известного движения за права разнокожих, правозащитники обратили внимание на еще одну особенность «вип-карт» — подавляющее большинство их владельцев оказались «белыми мужчинами», а сам факт подобной принадлежности в современной Америке уже считается чуть ли не преступлением.

После такого поворота в полиции наконец-то решили обратить внимание на проблему и пообещали ужесточить контроль за распределением «визиток». Параллельно власти в духе времени запустили кампанию в соцсетях, в рамках которой их обладатели рассказывают истории про то, что индульгенции просто пылятся в их бумажниках, но они ими никогда не пользуются по «моральным соображениям».