Библиотекам запретят выбрасывать "Правду"

Депутаты Госдумы от “Единой России” Александр Хинштейн и Елена Ямпольская внесли в парламент законопроект, которым собираются внести изменения в Федеральный закон "О библиотечном деле" от 1994 года.

Поправка, проект которой уже опубликован на сайте нижней палаты парламента, запретит библиотекам выбрасывать или утилизировать советские фонды времен Второй мировой войны.

Государственные и частные библиотеки будут обязаны обеспечивать сохранность листовок, календарей, плакатов, газет, журналов и книг изданных в РСФСР и СССР (1939-1947 г.г), которые у них находятся на хранении.

- Планируем, что уже весной Госдума приравняет поправкой к закону всю перечисленную продукцию времен Великой Отечественной войны, которая хранится в фондах библиотек к книжным памятникам. Граждан, у которых издания хранятся дома этот закон не коснется. Они вправе самостоятельно решать, как им поступать, - заявил "Комсомольской правде" председатель комитета Госдумы по информационной политике, инфорационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что "принятие законопроекта позволит сохранить уникальный фонд документов, печатной продукции и рукописей периода Второй мировой войны, сделает невозможным его списание и уничтожение, а также будет способствовать более широкому изучению гражданами истории Второй Мировой и Великой Отечественной войн".

Отметим, что многие граждане, в чьих семьях сохранились газеты, журналы, книги и другие документы той поры, от этого закона могут только выиграть. Представители букинистических аукционов уже отмечают всплеск интереса к бумажным свидетелям той эпохи.

- К сожалению последние годы несметные сокровища были вынесены на помойку. Это архивы и книги, цена которым десятки миллионов рублей. Увы, но люди самостоятельно не всегда способны оценить то, что имеют. Многие даже не знают о существовании букинистов и аукционов, где всегда готовы помочь изучить и выкупить эти материалы. Такой закон заставит граждан бережнее относиться к старинным книгам и возможно спасет многие уникальные издания от уничтожения, - заявил "КП" главный эксперт аукциона "12-й стул" Иван Ефимов.

Отметим, что на этом аукционе томик стихов Анны Ахматовой ушел за 8 миллионов рублей. Книжка для непосвященного в тонкости букинистики человека выглядела абсолютно потрепанной и ненужной. Но эксперт узнал в ней сигнальный вариант издания, которое типография давала на сверку автору в 1940 году. В нем даже нашли строфы вписанные рукой Ахматовой: "Я с тобой не стану пить вино". Примечательно, что в этом издательстве томик так и вышел в свет, а его сигнальный вариант стал в своем роде уникальным.