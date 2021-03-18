Александр Бастрыкин потребовал повысить качество работы следователей

Глава СК РФ Александр Бастрыкин

Председатель Следственного комитета России провел прием граждан в режиме видео-конференц-связи. В нем приняли участие руководители подразделений центрального аппарата, а также руководители и сотрудники территориальных следственных управлений, в чьем производстве находятся уголовные дела, ставшие предметом внимания главы ведомства.

На приеме Александр Бастрыкин выслушал заявителей из Ханты-Мансийского автономного округа, Новгородской, Ивановской областей, Республики Бурятия, а также дал ряд соответствующих поручений по укреплению работы в области рассмотрения обращений граждан. Где-то следствие оказалось подозрительно затянутым, в одном случае подозреваемые в убийстве успели скрыться, а из другого дела и вовсе исчезли вещественные доказательства.

Александр Бастрыкин раскритиковал работу подчиненных и поручил передать ряд уголовных дел в производство следователей центрального аппарата ведомства. Также он поручил назначить служебную проверку в отношении следователя регионального управления, который утратил доказательства по делу.

По всем озвученным случаям к расследованию уголовных дел по поручению главы СК России подключились криминалисты Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СК России.

- Моя позиция известна давно. Если самим трудно справиться с расследованием, доложите об этом в центр, и мы поможем разобраться в ситуации. Мы тесно работаем с МВД, с ФСБ. Наши криминалисты имеют в своем арсенале самую современную технику, с помощью которой повысилось качество раскрываемости преступлений, в том числе преступлений прошлых лет, - напомнил подчиненным глава СК России.

Глава ведомства потребовал в течение месяца представить подробный доклад о результатах расследования.

В завершение совещания Александр Бастрыкин отметил, что каждый гражданин должен получать незамедлительную и четкую реакцию на свое обращение, будь оно в телефонном режиме, бумажной форме или поступило через Интернет. Кроме того, в связи с ростом количества граждан, стремящихся попасть на личный прием Председателя СК России, Александр Бастрыкин принял решение увеличить количество таких приемов.

- То, что к нам обращаются, и что мы чаще стали общаться с людьми, - это положительный итог. Я всегда призывал идти навстречу людям и открыто обсуждать интересующие их вопросы. Такая работа должна продолжаться, - резюмировал Александр Бастрыкин.

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