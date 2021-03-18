Путину пообещали заполнить Крымский канал водой из-под Азовского моря

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

После разговора с крымчанами Путин тут же провел и совещание по развитию полуострова.

- Мы прорвали энергетическую и транспортную блокаду Крыма. Уверен, разберёмся и с другими проблемами, - пообещал Путин. - В том числе с водой. Сейчас это самый острый вопрос.

Президент напомнил о мерах, которые принимаются...

- Я дал поручение подготовить и начать Комплексный план по водоснабжению Крыма и Севастополя. Он рассчитан до 2024 года. Но учитывая, что проблема неотложная, мы договорились действовать быстро. Это и разработка подземных запасов воды. И строительство гидросооружений, систем очистки. Ликвидация потерь в старых трубах. И опреснение морской воды.

Министры доложили Путину, что уже построены (особо постарались военные строители Минобороны!) несколько новых водозаборов для Симферополя и Севастополя.

А самое интересное — Россия сможет сама снова наполнить Северо-Крымский канал! Сейчас он пересох. Украина перекрыла потоки из Днепра, питавшие канал, объявив водную блокаду Крыма. А этот канал обеспечивал 85% потребностей полуострова в воде.

Так вот — уже открыты запасы подземных пресных вод под Азовским морем. Министры пообещали Путину к июлю дать все расчеты — когда и как из-под Азова можно будет подать воду в Северо-Крымский канал.

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ ПРЕЗИДЕНТ

- Об успехе можно будет говорить, только если мы обеспечим кардинальный рост частных инвестиций. Их объём за 2022–25 годы в Крыму и Севастополе должен превысить триллион рублей!

- В прошлом году, при всех сложностях пандемии, в Крым приехали 6,9 миллиона человек. Это меньше, чем годом ранее, тогда было 8 миллионов, но всё равно прилично.

- К 2025 году мы должны выйти на 10 миллионов туристов в год. При этом каждый гость Крыма вправе рассчитывать на достойный сервис, не уступающий зарубежному. И на доступность цен.

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