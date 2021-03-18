Зарубежные аналитики повысили целевую цену акций «Роснефти»

Иностранные эксперты высоко оценили весь российский нефтегазовый сектор, в том числе «Роснефть». Сразу два авторитетных финансовых института выпустили отчеты, в которых считают ценные бумаги крупнейшей российской нефтяной компании перспективными для покупок.

В частности, инвестиционная компания Sova Capital повысила рекомендацию и целевые цены по всему нефтегазовому сектору нашей страны до «Покупать». Это связано с повышением прогнозов по ценам на нефть в ближайшем будущем. При этом выше всех эксперты оценили потенциал роста «Роснефти». Целевую цену подняли на 22% - до 9,6 доллара за GDR.

- Мы больше не видим в российской нефтяной сфере какие-либо другие компании с подобным потенциалом роста, - говорится в отчете Sova Capital.

По мнению аналитиков, перспективность компании определяется тем, что в будущем она может радовать инвесторов как ростом котировок акций, так и хорошими дивидендами. При этом катализаторами роста станут восстановление экономики и рост спроса на нефть, а также дальнейшее развитие проекта «Восток Ойл». Это мегапроект, который компания реализует на Таймырском полуострове и которым сравним с освоением Западной Сибири.

Повысил целевые цены по акциям «Роснефти» и всемирно известный инвестиционный банк J.P.Morgan. По мнению американских аналитиков, справедливая стоимость ценных бумаг компании должна быть на 17% выше, чем сейчас. Инвестбанк выпустил отчет, в котором сравнил крупнейшую российскую нефтяную компанию и государственную монополию Саудовской Аравии - Saudi Aramco. Основная мысль, которая приводится в документе - в 2021 году соотношение потенциала роста котировок акций и рисков лучше у «Роснефти»

На это есть несколько объективных причин. Во-первых, российская компания сейчас торгуется на уровне оценки по дивидендной доходности в 2021-2022 годах - 7,8 - 9,0%. Хотя средний уровень в 2017 – 2019 годах составлял 5,7%. При этом у Saudi Aramco дивидендная доходность еще ниже – всего 4%. Во-вторых, в J.P.Morgan считают, что «Роснефть» может привлечь в проект «Восток Ойл» иностранным партнеров. И это повысит капитализацию компании. И в-третьих, при цене нефти в $60 за баррель показатель суммарного дохода акционеров выше, чем у Saudi Aramco. При этом, если цена нефти вырастет до $80 за баррель, «Роснефть» сможет сгенерировать на 55% больше свободного денежного потока, в то время как Saudi Aramco – только на 32%.