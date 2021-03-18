Черчесов рассказал, почему не успевает соскучиться по игрокам сборной

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов. Фото: ЕРА/ТАСС

Национальная команда России получила несколько дней, чтобы подготовится к трем матчам отборочного цикла ЧМ-2022 против Мальты (24 марта), Словении (27 марта) и Словакии (30 марта) и решила провести их в Сочи. Но к Черном морю команда подтягивается по частям. В четверг прилетело всего 10 игроков – в основном из «Зенита» и ЦСКА. Спартаковцы подтянуться ночью. А легионеры Головин и Миранчук и вовсе прилетят сразу на Мальту. Там 24 марта сборная России и начнет свой 2021 год.

А первая тренировка продлилась всего 35 минут.

- Если быть точным – 36, - внес поправку Станислав Черчесов. – Занятие было восстановительным, сегодня у игроков сауна-бассейн, так потихоньку за два дня мы их всех соберем. А так, погода футбольная, поле в хорошем состоянии.

- Легионеры тоже сюда летят?

- Нет, у них матчи 21 марта. Нет смысла им прилетать сюда 22 марта, чтобы вместе из Сочи лететь на Мальту. И сейчас решается вопрос, когда они прилетят и куда. Вы же знаете информацию про Жирова? Что между Германией и Словакией не разрешено передвигаться во время пандемии. Так что он на матч со Словакией точно не полетит после двух первых игр?

- Сборной Словакии есть несколько игроков, выступающих в Германии. Они значит с нами не сыграют?

- Этот вопросы мы сами себе задаем. Как они будут его решать? Будут договариваться с клубами? Мы на сегодняшний день подстраховались в ситуации с Жировым, вызвали Кутепова.

- Вчера играли ЦСКА и «Зенит», Когда вы увидели тот страшный стык, Кузяева и Ахметова, после которого у Далера нога буквально выгнулась, вы о чем подумали?

- Честно говоря ни о чем. Чтобы о чем-то думать, надо иметь результаты, чем все закончилось. Но Кузяев встал, продолжил матч, и вот сейчас они вместе с Ахметовым бегают, все нормально. Но, думаю, что у них был разговор между собой.

- Насколько удовлетворены действами сборников в том матче?

- Команды, не только ЦСКА и «Зенит», но и остальные тоже вкатываются в сезон. А та игра была с хорошим сценарием, ЦСКА забил, потом пропустил, пенальти, красная карточка… Я остался доволен.

- Дзюба не забил второй пенальти подряд в «Зените». Он будет штатным пенальтистом в сборной?

- Мы это с ним еще не обсуждали, но я читал, что он хочет взять академическую паузу. Но это тот случай, когда игрок чувствует сам.

- А кто будет бить пенальти?

- Ну не сегодня же нам это решать. Главное чтобы пенальти били.

- Станислав Саламович, в перерывах между матчами вы успеваете соскучится по сборной? И если да, по чему? По игрокам? По командным собраниям?

- Да мы все время работаем удаленно, даже до пандемии. Друге время, что есть всякие зуумы, видеосвязи. Так что мы все время на связи. Мы стараемся не отвлекать игроков особо, потому что у них своя клубная работа идет, свои задачи там. Но если ситуация подсказывает, мы все время общаемся.

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