В Москве откроют новые технопарки для специалистов IT и пищевой промышленности

Пищевая промышленность — новое направление для формата технопарков. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве готовы открыть новые технопарки. Проекты представили на форуме, который прошел 11 марта — «Технопарки Москвы: развитие территорий для инноваций». Кластеры будут посвящены сферам информационных технологий, пищевой промышленности и высокотехнологичного производства.

Пищевая промышленность — новое направление для этого формата. В нем могут работать отраслевые производства, лаборатории, dark kitchen. Последний бизнес набирает все большую популярность в Москве. Это кухня ресторанного уровня, которая готовит еду на доставку. Также в таком технопарке могут занять площади рестораны и фуд-корты.

— Технопарки востребованы у бизнес-сообщества: доля свободных площадей на действующих объектах — менее 1,5%. Их резиденты получают качественную инфраструктуру, организационную и финансовую поддержку Правительства Москвы. В прошлом году технопарки инвестировали в свое развитие 2,5 миллиарда рублей и создали еще 7,8 тысячи рабочих мест. Сейчас они обеспечивают работой уже около 70 тысяч человек, становясь технологическим ядром города, — приводит портал mos.ru слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

Вице-мэр Москвы Наталья Сергунина Фото: Евгения ГУСЕВА

На прошедшем форуме был представлен проект IT парка в ЦАО. Площадь может достигать 20 тысяч квадратных метров. Сейчас в Москве есть четыре подобных объекта: «Горизонт», «Водный стадион», «Отрадное» и «Физтехпарк».

Планируется запустить технопарк в Зеленограде. Площадь зданий в нем тоже превысит 20 тысяч квадратных метров. На площадку зайдут высокотехнологичные производства и фирмы, которые ведут научные исследования.